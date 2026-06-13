El Salvador desarrolla la primera encuesta nacional sobre la infancia y adolescencia

Por revistaeyn.com
El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) de El Salvador se encuentra desarrollando la primera Encuesta Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (ENPINA), un esfuerzo que permitirá generar información estadística especializada sobre la situación de la población de 0 a 17 años. La iniciativa cuenta con el apoyo técnico de UNICEF y el acompañamiento del Ministerio de Salud.
La encuesta tiene como objetivo recopilar información representativa y confiable sobre las condiciones de vida, salud, nutrición, educación, protección y desarrollo de la niñez y adolescencia salvadoreña, proporcionando evidencia estadística actualizada para la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la gestión pública.
Para ello, se visitarán aproximadamente 15,500 hogares en zonas urbanas y rurales de los 14 departamentos del país, donde se realizarán entrevistas a padres, madres, cuidadores, niños y adolescentes seleccionados dentro de una muestra estadística que garantiza la representatividad de los resultados.
Asimismo, se efectuarán pruebas de salud que incluirán mediciones de peso, talla, evaluación visual y toma de muestras sanguíneas, las cuales serán realizadas por personal capacitado bajo protocolos técnicos y estándares internacionales.
Como parte del proceso, las familias participantes recibirán un registro con los resultados individuales de las evaluaciones de salud realizadas a sus hijos, información que podrá servir como referencia para el seguimiento médico correspondiente.
“El Banco Central de Reserva, en ejercicio de sus funciones como ente rector de las estadísticas económicas y sociales del país, asume con responsabilidad institucional la conducción de esta encuesta. Contar con información rigurosa, representativa y oportuna sobre la niñez y la adolescencia es una condición indispensable para que las políticas públicas respondan a la realidad de cada territorio y de cada familia salvadoreña”, afirmó Douglas Rodríguez, presidente del BCR.
El diseño muestral de la encuesta fue elaborado mediante métodos probabilísticos y aleatorios en múltiples etapas, garantizando representatividad territorial y por grupos de edad, así como la calidad, imparcialidad y confiabilidad de los resultados.