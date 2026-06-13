El Salvador desarrolla la primera encuesta nacional sobre la infancia y adolescencia

Centroamérica & Mundo

Este estudio fortalecerá la producción de estadísticas oficiales y contribuirá a la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas al bienestar y desarrollo integral de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) de El Salvador se encuentra desarrollando la primera Encuesta Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (ENPINA), un esfuerzo que permitirá generar información estadística especializada sobre la situación de la población de 0 a 17 años. La iniciativa cuenta con el apoyo técnico de UNICEF y el acompañamiento del Ministerio de Salud. La encuesta tiene como objetivo recopilar información representativa y confiable sobre las condiciones de vida, salud, nutrición, educación, protección y desarrollo de la niñez y adolescencia salvadoreña, proporcionando evidencia estadística actualizada para la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la gestión pública.

Para ello, se visitarán aproximadamente 15,500 hogares en zonas urbanas y rurales de los 14 departamentos del país, donde se realizarán entrevistas a padres, madres, cuidadores, niños y adolescentes seleccionados dentro de una muestra estadística que garantiza la representatividad de los resultados. Asimismo, se efectuarán pruebas de salud que incluirán mediciones de peso, talla, evaluación visual y toma de muestras sanguíneas, las cuales serán realizadas por personal capacitado bajo protocolos técnicos y estándares internacionales. Como parte del proceso, las familias participantes recibirán un registro con los resultados individuales de las evaluaciones de salud realizadas a sus hijos, información que podrá servir como referencia para el seguimiento médico correspondiente.