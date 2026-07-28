Panamá y BID Invest impulsan estrategia para movilizar US$1.000M en inversión privada

Por revistaeyn.com
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá destacó el avance de la alianza estratégica con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a movilizar hasta US$1.000 millones en financiamiento e inversión privada para Panamá.
La alianza contempla financiamiento y acompañamiento técnico de BID Invest para proyectos privados, sin que ello represente la creación de un fondo público ni la administración de recursos por parte del Estado.
Cada operación será identificada, evaluada y aprobada de manera independiente por BID Invest, de acuerdo con sus políticas y procesos. El MEF actuará como socio estratégico y facilitador para promover un entorno propicio para la inversión.
Los recursos podrán canalizarse tanto directamente hacia empresas y proyectos privados como a través de instituciones financieras que amplíen el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), un segmento prioritario en esta estrategia.
Durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente US$200 millones en nuevas operaciones en Panamá, reflejando que los recursos vinculados a esta estrategia ya están llegando al país. BID Invest espera continuar ampliando ese volumen conforme se identifiquen, estructuren y aprueben proyectos elegibles.
La estrategia tiene un alcance multisectorial. Aunque se ha puesto especial énfasis en áreas como construcción, turismo y logística, también podrá respaldar proyectos en energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros, entre otros.
Asimismo, todos los proyectos financiados por BID Invest deberán cumplir con estándares ambientales y sociales, de gobierno corporativo y de integridad. Cuando corresponda, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica y recursos concesionales para impulsar iniciativas de alto impacto climático, como energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente.
El MEF resaltó que esta iniciativa no genera deuda pública, ni requiere garantía soberana del Estado panameño. Las operaciones son asumidas por las empresas privadas o instituciones financieras que reciben el financiamiento, por lo que estos recursos no se contabilizan como deuda del Gobierno, ni afectan directamente las metas fiscales del país.
La generación de empleo constituye uno de los principales objetivos de esta estrategia. A través del fortalecimiento de la inversión privada y el crecimiento de sectores con alto potencial de expansión, se busca impulsar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la competitividad de la economía panameña.
Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, las operaciones aprobadas por BID Invest serán publicadas en sus plataformas institucionales. Además, ambas instituciones mantendrán mecanismos de coordinación y seguimiento para evaluar avances, identificar oportunidades y remover obstáculos que puedan afectar la ejecución de la estrategia.