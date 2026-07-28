Panamá y BID Invest impulsan estrategia para movilizar US$1.000M en inversión privada

Empresas & Management

La alianza contempla financiamiento y acompañamiento técnico de BID Invest para proyectos privados, sin que ello represente la creación de un fondo público ni la administración de recursos por parte del Estado.

Por revistaeyn.com El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá destacó el avance de la alianza estratégica con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a movilizar hasta US$1.000 millones en financiamiento e inversión privada para Panamá. La alianza contempla financiamiento y acompañamiento técnico de BID Invest para proyectos privados, sin que ello represente la creación de un fondo público ni la administración de recursos por parte del Estado.

Cada operación será identificada, evaluada y aprobada de manera independiente por BID Invest, de acuerdo con sus políticas y procesos. El MEF actuará como socio estratégico y facilitador para promover un entorno propicio para la inversión. Los recursos podrán canalizarse tanto directamente hacia empresas y proyectos privados como a través de instituciones financieras que amplíen el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), un segmento prioritario en esta estrategia. Durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente US$200 millones en nuevas operaciones en Panamá, reflejando que los recursos vinculados a esta estrategia ya están llegando al país. BID Invest espera continuar ampliando ese volumen conforme se identifiquen, estructuren y aprueben proyectos elegibles.