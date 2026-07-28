CAF crea un fondo de hasta US$150 millones para inversión de impacto social y ambiental

Por: Revistaeyn.com
La inversión de impacto dejó de ser un nicho para convertirse en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de las finanzas sostenibles. En ese contexto, CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- presentó el Fondo Vela, un vehículo financiero que aspira a movilizar entre US$100 millones y US$150 millones hacia empresas y proyectos capaces de generar retornos financieros competitivos junto con beneficios sociales y ambientales verificables.
Más que un nuevo fondo de inversión, la iniciativa representa un paso en la evolución del mercado regional de capital sostenible. CAF participa como inversionista ancla, mientras que la administración estará a cargo de Sonen Capital, firma especializada en inversión de impacto con sede en Estados Unidos, en alianza con el Fondo de Fondos de México.
El objetivo es atraer a inversionistas institucionales interesados en participar en un segmento que, hasta ahora, ha enfrentado limitaciones por la falta de vehículos regionales con estándares homogéneos de medición, gobernanza y transparencia.
Oportunidad para el ecosistema emprendedor centroamericano
Para Centroamérica, donde el acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para las empresas de impacto, el lanzamiento del Fondo Vela llega en un momento de creciente interés por modelos de negocio que integran sostenibilidad con rentabilidad.
En la región han surgido emprendimientos vinculados con agricultura regenerativa, tecnologías para inclusión financiera, soluciones de agua, energías limpias, economía circular y plataformas de salud y educación digital que requieren capital paciente para escalar sus operaciones.
El Fondo Vela contempla precisamente este tipo de iniciativas, priorizando inversiones en: biodiversidad y conservación de ecosistemas; economía azul; agricultura regenerativa y sistemas alimentarios sostenibles; inclusión financiera; salud, educación y empleabilidad; conectividad y acceso a servicios básicos.
La intención es financiar empresas con capacidad de crecimiento que, además de generar valor económico, puedan demostrar mejoras concretas en la calidad de vida de las personas y en la protección del capital natural.
Primer fondo regional estructurado por una banca multilateral
Uno de los aspectos más relevantes del Fondo Vela es su diseño institucional.
CAF lo define como el primer fondo regional de inversión de impacto estructurado por un banco multilateral de desarrollo, incorporando mecanismos que buscan reducir algunas de las barreras que históricamente han limitado la llegada de grandes inversionistas a este tipo de activos.
Entre sus características destacan: incentivos financieros vinculados al cumplimiento de objetivos de impacto; métricas estandarizadas para evaluar resultados; procesos de verificación independiente; una estructura diseñada para ofrecer transparencia y escalabilidad.
Este modelo pretende ofrecer mayor confianza a inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras, bancos de desarrollo y gestores de activos interesados en ampliar sus portafolios de inversión sostenible.
Nueva generación de fondos exige medir el impacto
Uno de los cambios más importantes en la industria es que ya no basta con declarar que una inversión genera beneficios sociales o ambientales.
Hoy los fondos de impacto utilizan metodologías internacionales que permiten cuantificar y verificar los resultados obtenidos.
Entre los indicadores más utilizados destacan:
Impacto social
* Número de empleos creados, especialmente para mujeres y jóvenes.
* Incremento de ingresos en comunidades vulnerables.
* Personas con acceso a servicios financieros.
* Cobertura en salud, educación o conectividad.
* Reducción de brechas de inclusión.
Impacto ambiental
* Toneladas de emisiones de CO₂ evitadas.
* Hectáreas de ecosistemas restaurados o protegidos.
* Uso eficiente del agua.
* Reducción y valorización de residuos.
* Adopción de prácticas de agricultura regenerativa.
* Conservación de biodiversidad.
Indicadores financieros
* Rentabilidad ajustada al riesgo.
* Crecimiento de ingresos de las empresas financiadas.
* Capacidad de atraer coinversión privada.
* Sostenibilidad financiera de los proyectos.
Para asegurar la comparabilidad entre inversiones, muchos fondos adoptan marcos internacionales como IRIS+, desarrollado por la Global Impact Investing Network (GIIN), y los principios de gestión de impacto promovidos por la International Finance Corporation (IFC), que permiten evaluar de forma consistente el desempeño social y ambiental de los proyectos.
La creación del Fondo Vela responde a una tendencia que viene consolidándose en América Latina: la creciente demanda de instrumentos capaces de combinar rentabilidad con impacto medible.
En los últimos años, el desarrollo de marcos regulatorios de finanzas sostenibles, el auge de los criterios ESG y la participación de organismos multilaterales han ampliado el interés de inversionistas por este tipo de activos.
Para CAF, el nuevo fondo busca demostrar que es posible movilizar capital privado hacia soluciones que impulsen la productividad, fortalezcan la inclusión social y contribuyan a proteger los recursos naturales de la región.
Si logra alcanzar su tamaño objetivo, el Fondo Vela podría convertirse en un referente para nuevas estructuras de inversión de impacto en América Latina y el Caribe, ofreciendo una plataforma capaz de canalizar recursos hacia empresas que buscan crecer sin separar el rendimiento financiero del desarrollo sostenible.