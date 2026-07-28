Empresas & Management

CAF crea un fondo de hasta US$150 millones para inversión de impacto social y ambiental

El nuevo fondo, impulsado por CAF como inversionista ancla, busca atraer capital institucional hacia empresas que combinen rentabilidad financiera con resultados sociales y ambientales medibles. El instrumento pone el foco en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible y podría abrir nuevas oportunidades para emprendimientos de Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com La inversión de impacto dejó de ser un nicho para convertirse en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de las finanzas sostenibles. En ese contexto, CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- presentó el Fondo Vela, un vehículo financiero que aspira a movilizar entre US$100 millones y US$150 millones hacia empresas y proyectos capaces de generar retornos financieros competitivos junto con beneficios sociales y ambientales verificables. Más que un nuevo fondo de inversión, la iniciativa representa un paso en la evolución del mercado regional de capital sostenible. CAF participa como inversionista ancla, mientras que la administración estará a cargo de Sonen Capital, firma especializada en inversión de impacto con sede en Estados Unidos, en alianza con el Fondo de Fondos de México. El objetivo es atraer a inversionistas institucionales interesados en participar en un segmento que, hasta ahora, ha enfrentado limitaciones por la falta de vehículos regionales con estándares homogéneos de medición, gobernanza y transparencia.

Oportunidad para el ecosistema emprendedor centroamericano

Para Centroamérica, donde el acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para las empresas de impacto, el lanzamiento del Fondo Vela llega en un momento de creciente interés por modelos de negocio que integran sostenibilidad con rentabilidad. En la región han surgido emprendimientos vinculados con agricultura regenerativa, tecnologías para inclusión financiera, soluciones de agua, energías limpias, economía circular y plataformas de salud y educación digital que requieren capital paciente para escalar sus operaciones. El Fondo Vela contempla precisamente este tipo de iniciativas, priorizando inversiones en: biodiversidad y conservación de ecosistemas; economía azul; agricultura regenerativa y sistemas alimentarios sostenibles; inclusión financiera; salud, educación y empleabilidad; conectividad y acceso a servicios básicos. La intención es financiar empresas con capacidad de crecimiento que, además de generar valor económico, puedan demostrar mejoras concretas en la calidad de vida de las personas y en la protección del capital natural.

Primer fondo regional estructurado por una banca multilateral

Uno de los aspectos más relevantes del Fondo Vela es su diseño institucional. CAF lo define como el primer fondo regional de inversión de impacto estructurado por un banco multilateral de desarrollo, incorporando mecanismos que buscan reducir algunas de las barreras que históricamente han limitado la llegada de grandes inversionistas a este tipo de activos. Entre sus características destacan: incentivos financieros vinculados al cumplimiento de objetivos de impacto; métricas estandarizadas para evaluar resultados; procesos de verificación independiente; una estructura diseñada para ofrecer transparencia y escalabilidad. Este modelo pretende ofrecer mayor confianza a inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras, bancos de desarrollo y gestores de activos interesados en ampliar sus portafolios de inversión sostenible.

Nueva generación de fondos exige medir el impacto