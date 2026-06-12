Tecnología & Cultura Digital

Evite caer en las estafas digitales durante el Mundial 2026

Ante la expectativa mundialista, Soluciones Seguras insiste en que la seguridad digital debe convertirse en parte de la preparación de cada aficionado.

Por revistaeyn.com Con el inicio de los partidos en Estados Unidos, Canadá y México, los ciberdelincuentes ya están jugando su propio torneo, aprovechando la expectativa generada por el mundial mediante tiendas falsas, plataformas de apuestas fraudulentas y campañas de phishing diseñadas para robar dinero y datos personales. Entre las estafas más comunes destacan correos y mensajes falsos que imitan a la FIFA, aerolíneas o plataformas de boletos con ofertas “demasiado buenas para ser verdad”; sitios falsos para visas, sitios web clonados que replican visualmente a páginas como Ticketmaster, Booking o FIFA.com; así como fraudes en redes sociales mediante falsos revendedores que desaparecen tras recibir el pago.

“Eventos globales como la Copa Mundial generan un enorme movimiento digital: compras, reservas, transmisiones y transacciones en línea. Ese volumen de actividad también representa una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, que hoy utilizan inteligencia artificial para crear fraudes cada vez más sofisticados y difíciles de detectar”, señaló Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras. De acuerdo con datos de Check Point Software Technologies, los sectores de Medios y Entretenimiento, Hotelería, Viajes, Transporte y Logística registraron incrementos importantes de ciberataques en los países anfitriones durante abril de2026. México reportó el mayor volumen, con un promedio semanal de 1.752 ciberataques por organización de los sectores, reflejando un aumento del 23 % respecto al mes anterior y del 30%frente al año anterior. Asimismo, Check Point identificó un crecimiento acelerado de dominios que contienen las palabras clave “FIFA” y “Copa Mundial” durante los últimos 6 meses, alcanzando 9.741 registros en abril de2026.