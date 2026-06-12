Evite caer en las estafas digitales durante el Mundial 2026

Por revistaeyn.com
Con el inicio de los partidos en Estados Unidos, Canadá y México, los ciberdelincuentes ya están jugando su propio torneo, aprovechando la expectativa generada por el mundial mediante tiendas falsas, plataformas de apuestas fraudulentas y campañas de phishing diseñadas para robar dinero y datos personales.
Entre las estafas más comunes destacan correos y mensajes falsos que imitan a la FIFA, aerolíneas o plataformas de boletos con ofertas “demasiado buenas para ser verdad”; sitios falsos para visas, sitios web clonados que replican visualmente a páginas como Ticketmaster, Booking o FIFA.com; así como fraudes en redes sociales mediante falsos revendedores que desaparecen tras recibir el pago.
“Eventos globales como la Copa Mundial generan un enorme movimiento digital: compras, reservas, transmisiones y transacciones en línea. Ese volumen de actividad también representa una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, que hoy utilizan inteligencia artificial para crear fraudes cada vez más sofisticados y difíciles de detectar”, señaló Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras.
De acuerdo con datos de Check Point Software Technologies, los sectores de Medios y Entretenimiento, Hotelería, Viajes, Transporte y Logística registraron incrementos importantes de ciberataques en los países anfitriones durante abril de2026.
México reportó el mayor volumen, con un promedio semanal de 1.752 ciberataques por organización de los sectores, reflejando un aumento del 23 % respecto al mes anterior y del 30%frente al año anterior.
Asimismo, Check Point identificó un crecimiento acelerado de dominios que contienen las palabras clave “FIFA” y “Copa Mundial” durante los últimos 6 meses, alcanzando 9.741 registros en abril de2026.
Ante este panorama, Soluciones Seguras recomienda tomar las siguientes acciones que pueden reducir el riesgo de ser víctimas de estafas digitales durante este evento mundial:
1. Compras seguras: Realice todas las compras electrónicas de boletos aéreos, entradas, acreditaciones, hospedaje, turismo y transporte únicamente a través de plataformas digitales oficiales y confiables.
2. Protección bancaria durante viajes: Si va a viajar, active notificaciones en tiempo real de todas las cuentas bancarias y notifique previamente al banco sobre el viaje internacional para evitar bloqueos o movimientos sospechosos.
3. Precaución con plataformas de streaming: Verifique cuidadosamente las plataformas de streaming y evite acceder mediante enlaces compartidos en mensajes, redes sociales o sitios no verificados.
4. Evitar ofertas y enlaces sospechosos: Desconfíe de promociones “demasiado atractivas” o mensajes con llamados a la acción como “descargue ahora” o “regístrese gratis”, especialmente en sitios recién creados o con enlaces falsos, ya que suelen ser utilizados para instalar malware o robar credenciales y datos personales.
5. Respaldo seguro de información: Realice respaldos cifrados de documentos importantes en servicios con seguridad de almacenamiento en la nube.
6. Protección en conexiones digitales: Evite conectarse a redes Wi-Fi públicas y utilice una red privada virtual (VPN) para proteger la información personal y las transacciones digitales.