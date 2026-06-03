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Trump entra en la carrera por supervisar la IA y lo vincula con seguridad nacional

La nueva orden ejecutiva del presidente Trump permitirá que el Gobierno de Estados Unidos revise modelos avanzados de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público. La decisión coincide con la creciente integración de las principales empresas tecnológicas en los planes estratégicos del Pentágono.

Por: Revistaeyn.com La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dio un paso significativo en la regulación de la inteligencia artificial al firmar una orden ejecutiva que permitirá al Gobierno evaluar modelos avanzados de IA antes de que sean puestos a disposición del público. La medida busca equilibrar dos objetivos que Washington considera cada vez más inseparables: preservar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y proteger los intereses de seguridad nacional en una carrera global donde la inteligencia artificial se ha convertido en un activo estratégico. La firma del decreto había sido prevista inicialmente para mayo, pero Trump decidió posponerla en el último momento por temor a que una regulación excesiva pudiera afectar la competitividad de las grandes empresas estadounidenses frente a sus rivales internacionales. Finalmente, el texto aprobado adopta un enfoque más flexible que el esperado. En lugar de imponer controles obligatorios, establece que las compañías tecnológicas podrán conceder voluntariamente al Gobierno un plazo de hasta 30 días para examinar modelos considerados "fronterizos" o "disruptivos" antes de su lanzamiento. La orden reconoce explícitamente que la inteligencia artificial fortalece la capacidad económica y tecnológica del país, pero advierte que también introduce nuevos desafíos que exigen coordinación entre agencias federales. Entre las medidas contempladas figura además la creación de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad enfocado en IA, destinado a identificar vulnerabilidades detectadas por estos sistemas y compartir información con operadores de infraestructuras críticas.

Un cambio de postura en Washington

Aunque la normativa es considerada relativamente moderada por la industria tecnológica, representa un cambio relevante en la posición que había mantenido hasta ahora la administración Trump. Durante los últimos años, la Casa Blanca había defendido una política de mínima intervención sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, el creciente impacto de estas tecnologías en ámbitos militares, de inteligencia y ciberseguridad ha llevado a Washington a asumir un papel más activo. La reacción de las empresas refleja esa nueva realidad. Anthropic, una de las firmas líderes en modelos de lenguaje, calificó la orden ejecutiva como un "paso importante para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en IA" y manifestó su disposición a colaborar con la Casa Blanca en su implementación. El respaldo resulta especialmente significativo porque la compañía mantiene diferencias con el Departamento de Defensa sobre los límites que deberían imponerse al uso militar de la inteligencia artificial.

Pentágono acelera la militarización de la IA

La orden ejecutiva llega apenas días después de que el Departamento de Defensa anunciara acuerdos con siete de las principales compañías tecnológicas del país para incorporar sus capacidades de inteligencia artificial a entornos clasificados y operaciones militares. Los contratos involucran a SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services, en una iniciativa que el Pentágono describe como clave para construir unas Fuerzas Armadas donde la IA ocupe un papel central en la conducción de operaciones. Según el Departamento de Defensa, estas herramientas permitirán acelerar el análisis de información, mejorar la comprensión del entorno operativo y optimizar la toma de decisiones en escenarios complejos. Los acuerdos representan además un salto cualitativo en la relación entre Silicon Valley y el aparato de defensa estadounidense. Aunque varias de estas compañías ya mantenían colaboraciones limitadas con las fuerzas armadas, los nuevos contratos profundizan su integración en actividades militares rutinarias y estratégicas. Google confirmó recientemente que permitirá el uso de determinadas herramientas de IA por parte del Ejército estadounidense, una decisión que generó protestas internas de cientos de empleados preocupados por las implicaciones éticas de estos proyectos. OpenAI y SpaceX también ampliaron sus compromisos con el Gobierno estadounidense, consolidando una tendencia que gana fuerza en todo el sector tecnológico.

Competencia tecnológica y seguridad nacional