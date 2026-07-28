Exportaciones salvadoreñas alcanzaron un crecimiento de 4,1% a junio

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Por categoría, los productos tradicionales principalmente café y azúcar registraron el mayor crecimiento porcentual, con un alza de 23 %, favorecidos por precios internacionales altos, aunque representan apenas el 8,6 % del total exportado.

Por revistaeyn.com Las exportaciones salvadoreñas acumuladas a junio de 2026 alcanzaron US$3,400.6 millones, un crecimiento de 4,1 % respecto a los US$3,265.7 millones registrados en el mismo período de 2025, según cifras del Banco Central de Reserva analizadas por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT). El comportamiento mensual también deja una señal alentadora: junio fue el mejor mes del semestre, con US$597.2 millones exportados y un crecimiento interanual de 10,5 %, por encima de abril (US$584.4 millones, +9,3 %). Febrero fue el único mes con caída interanual (-1,8%), afectado por una fuerte contracción puntual en las exportaciones de azúcar.

“Este crecimiento confirma que el aparato exportador salvadoreño se está diversificando hacia sectores de mayor valor agregado, aunque no todos los rubros están teniendo el mismo desempeño. Es un momento para reconocer los avances y también para poner atención a los sectores que necesitan apoyo”, expresó la Presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar. Por categoría, los productos tradicionales principalmente café y azúcar registraron el mayor crecimiento porcentual, con un alza de 23 %, favorecidos por precios internacionales altos, aunque representan apenas el 8,6 % del total exportado. Las exportaciones no tradicionales, que concentran el 78,1 % de la canasta exportadora, crecieron de forma más moderada (2,8 %), mientras que la maquila avanzó 2,1% en conjunto. La agroindustria fue el sector con mayor crecimiento en términos absolutos (13,6 %), consolidándose como el 17 % del total exportado, su mayor participación en el período. También destacaron maquinaria y aparatos mecánicos (27,1 %), metalmecánica (13,5 %), industrias químicas y farmacéuticos (10,4 %) y productos minerales (11,8 %), todos por encima del promedio general de crecimiento.