Informe: Las mujeres freelancers ganan 19 % menos que los hombres

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Para millones de freelancers en todo el mundo, la capacidad de fijar precios justos podría convertirse en una herramienta clave para reducir una brecha salarial que sigue presente incluso en la economía digital.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La promesa de flexibilidad y autonomía que ofrece el trabajo freelance no ha logrado eliminar una de las desigualdades más persistentes del mercado laboral: la brecha salarial de género. Un nuevo informe de la empresa Remitly revela que las mujeres que trabajan como freelancers en plataformas digitales cobran, en promedio, un 19 % menos por hora que los hombres que realizan funciones similares. El estudio, denominado Informe Global sobre la Brecha Salarial de los Freelancers, analizó las tarifas por hora de 58.261 trabajadores independientes en distintas categorías profesionales de la plataforma Upwork y encontró que las mujeres perciben en promedio US$31,33 por hora, frente a los US$38,66 que cobran los hombres.

Aunque la brecha salarial en el trabajo independiente es inferior a la registrada en el conjunto de la economía mundial, donde organismos internacionales estiman diferencias salariales de hasta 23 % para trabajos de igual valor, los resultados reflejan que la desigualdad persiste incluso en entornos donde los profesionales fijan sus propias tarifas. Las diferencias varían considerablemente según el sector. Finanzas y Contabilidad encabeza la lista de las áreas más afectadas, con una brecha salarial del 26,1 %. Dentro de esta categoría, los responsables de cuentas por pagar registran una diferencia de 35,3 %, una de las más elevadas identificadas por la investigación, señala el informe. En contraste, Diseño y Creatividad presenta una brecha promedio menor, de 9,3 %, aunque algunos puestos muestran disparidades importantes. Los editores de video para YouTube, por ejemplo, cobran un 23,4 % menos cuando son mujeres.