Grupo AG: Principios que forjan futuro y prosperidad

La confianza se posiciona en el centro de la estrategia empresarial de Grupo AG. Durante más de 70 años, este valor fundamental ha cimentado su desarrollo, impulsado el trabajo y fomentado un crecimiento sostenible. Cada decisión y acción de Grupo AG se guía por sus valores, los cuales profundizan en su misión de contribuir a un mundo mejor, plasmado en su propósito: “Juntos, mejoramos vidas para transformar nuestra sociedad”.

Grupo AG se apoya en siete valores corporativos para vivir su propósito y construir confianza con sus aliados: integridad, excelencia, compromiso total con el cliente, colaboración, seguridad y bienestar integral, responsabilidad y empatía e innovación. Estos principios buscan consolidar la confianza como un intangible vital, a partir de un comportamiento transparente, ético y responsable con la sociedad y el medio ambiente, sin dejar de lado el cuidado de sus equipos internos.

EFECTO MULTIPLICADOR

Numerosos socios comerciales y aliados estratégicos de Grupo AG se han unido a la construcción de un país y una región con empresas éticas, confiables y responsables. Esto se debe a que el sector empresarial tiene un rol fundamental y un liderazgo que ejercer en la sociedad.

En 2024, Grupo AG colaboró con 942 proveedores, de los cuales el 74 % son locales y el 26 % internacionales. Esta red ha fortalecido su capacidad de respuesta y ha asegurado la excelencia en sus procesos productivos mediante alianzas en Asia, América y Europa. Así mismo, la confianza de los clientes se edifica con la entrega de productos de calidad y un portafolio variado que se ha incrementado.

Más de 260 clientes del programa de fidelización Circulo Estelar han crecido 11 % versus el resto. El año pasado, la empresa también enfocó su estrategia de relacionamiento comunitario en fortalecer la colaboración con las comunidades en los Centros de Atención a la Primera Infancia.

El objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza mediante la creación de espacios que fomenten el cuidado y desarrollo infantil, facilitando –a futuro– su integración al mercado laboral y promoviendo el crecimiento productivo de sus comunidades. Como parte de este compromiso social, Grupo AG consolida su programa insignia “De Hoy Para Siempre”.

Este programa refleja la visión de construir un futuro sostenible y generar un impacto positivo en las comunidades donde operan, a través de un enfoque integral en educación inicial y preprimaria.

COMPROMISO ÉTICO

Grupo AG tiene dos años de ser parte de la Alianza para Centroamérica (PCA por sus siglas en inglés) y, en la Iniciativa Anticorrupción y Transparencia para Centroamérica (ACT) donde busca, junto a otros aliados, fortalecer un entorno empresarial ético, confiable y competitivo que favorezca la atracción de inversión responsable y contribuya al crecimiento económico formal.

El Grupo de Trabajo de la iniciativa aprobó un plan anual de trabajo y está realizando una serie de actividades técnicas de fortalecimiento de los modelos de integridad corporativa de las empresas socias, además la empresa es una de las primeras empresas en certificarse bajo la norma de Anticorrupción (ISO37,001).