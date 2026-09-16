G&T Continental: Sostenibilidad, eje transversal

Por E&N Brand Lab para Grupo Financiero G&T Continental

En Grupo Financiero G&T Continental, la sostenibilidad ha evolucionado para consolidarse como eje transversal de la estrategia de negocio y de la toma de decisiones a nivel corporativo. “Nuestro enfoque no se limita a cumplir, sino a liderar la transformación hacia una banca responsable, resiliente y orientada a generar impacto positivo”, explica Iveth Suárez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano. Así, las decisiones financieras y estratégicas consideran tanto la rentabilidad como el impacto ambiental y social.

Cada iniciativa de sostenibilidad es evaluada bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), que contribuyen a fortalecer la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la identificación de oportunidades de crecimiento sostenible. “Integrar ASG en la asignación de capital es una práctica sistemática en G&T Continental.

Su incorporación se refleja en distintas iniciativas y procesos del negocio, especialmente en aquellos vinculados con financiamiento sostenible, inversión de impacto y gestión de riesgos ambientales y sociales”, incide Suárez.

El grupo ha evolucionado su portafolio para impulsar iniciativas que generan crecimiento económico con impacto positivo. Además de apoyar actividades productivas tradicionales, ha diseñado programas innovadores de capacitación, reskilling, inclusión financiera y desarrollo de mujeres emprendedoras, así como financiamiento de vivienda asequible y soluciones sostenibles para la generación de oportunidades en los distintos sectores de la población.

Asimismo, ha consolidado alianzas estratégicas “que nos permiten contribuir a desafíos relevantes para el país, especialmente en áreas como nutrición, desarrollo social y fortalecimiento empresarial”.

Todo ello se mide dando seguimiento a indicadores relacionados con inclusión financiera, acceso a financiamiento, alcance de beneficiarios, apoyo a sectores productivos, fortalecimiento de pymes, participación de mujeres empresarias, eficiencia operativa y desempeño ambiental de los proyectos o actividades financiadas.

Iveth Suárez comenta que “más allá de evaluar únicamente los resultados financieros, el Grupo busca comprender cómo sus productos, servicios e iniciativas contribuyen al desarrollo económico, la inclusión y la generación de oportunidades”.

Este enfoque permite complementar los indicadores cuantitativos con una visión de largo plazo sobre el valor que se genera para clientes, comunidades y otros grupos de interés.