BAC Guatemala: Inversión en bienestar, una decisión estratégica que genera valor

Como parte de su propósito de generar prosperidad en las comunidades a las que sirve, BAC también cuenta con estrategias puntuales centradas en el bienestar integral de sus colaboradores.

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    BAC Guatemala impulsa iniciativas sostenibles para el bienestar de sus públicos de interés.
2026-06-10

Por E&N Brand Lab para BAC Guatemala

Ante la compleja realidad de operar en un país donde más del 58% de la población enfrenta condiciones de pobreza multidimensional, BAC Guatemala decidió asumir, con su programa Posibilidades BAC, el desafío de transformación desde adentro. Juan Maldonado, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo, destaca que, bajo la convicción de que las personas son el centro de todo lo que hace y con el propósito de “reimaginar la banca para generar prosperidad”, la institución -con más de 70 años de trayectoria comprende que cuidar integralmente a sus colaboradores es una responsabilidad ética y una decisión estratégica. “El bienestar impacta directamente en la salud, la productividad, la motivación y la capacidad de innovación de las personas”, sostiene Maldonado.

A través de Posibilidades BAC identificamos que muchas de las brechas que enfrentan nuestros colaboradores—educación, salud, vivienda o estabilidad familiar— reflejan los mismos desafíos estructurales del país”, señala. En este sentido, la identificación de estas brechas ayudó al banco a abrir conversaciones sobre bienestar, equidad y oportunidades reales, además de diseñar políticas, beneficios y programas que abordan esas múltiples dimensiones.

De esta manera, a partir de diagnósticos internos, encuestas de clima organizacional y procesos de acompañamiento, la organización identificó que el bienestar financiero no es suficiente si no está acompañado de educación, estabilidad emocional y acceso a servicios básicos.

“También comprendemos la importancia de la educación financiera como herramienta de empoderamiento, de manejo de finanzas personas, así como el valor de generar entornos laborales seguros, flexibles e inclusivos”, refiere el directivo.

Como respuesta a estos hallazgos, BAC Guatemala impulsa iniciativas estructurales y sostenibles para el bienestar, incluyendo educación financiera, programas de sostenibilidad, beneficios y acompañamiento al colaborador, bajo su estrategia de Tiple Valor, que busca generar valor económico, social y ambiental. Esto respaldado por más de 20 alianzas estratégicas. BAC también se caracteriza por promover la equidad de oportunidades mediante procesos de contratación justos y abiertos al talento diverso. A través de iniciativas como Mujeres BAC, impulsa el desarrollo, acompañamiento y crecimiento de las mujeres dentro y fuera de la institución, con espacios de networking, productos financieros, asesoría y mucho más.

Los resultados de esta estrategia integral de bienestar están a la vista. La institución ha observado mayor estabilidad financiera y un fortalecimiento del sentido de pertenencia entre los colaboradores. Además, se ha fortalecido una cultura de confianza y compromiso, que permite que los equipos se sienten escuchados, valorados y acompañados.

“En BAC estamos convencidos de que transformar vidas empieza dentro de la organización. Nuestro compromiso es seguir construyendo una banca humana, ética y con propósito, donde el bienestar de las personas sea la base para generar prosperidad durable para Guatemala y la región”, concluye.

PRIORIDADES

BAC Guatemala ha identificado varias dimensiones del bienestar prioritarias dentro de su realidad organizacional. Entre ellas:

Bienestar financiero: educación, planificación y de manejo de finanzas personales.

Bienestar emocional y social: equilibrio entre vida personal y laboral.

►Bienestar familiar: la estabilidad del hogar impacta directamente en el desempeño profesional.

Desarrollo personal y profesional: formación continua y oportunidades de crecimiento.

Inclusión y equidad: con contratación justa y abierta al talento diverso.

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Redacción web
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