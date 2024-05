Banco Nacional: Motor del desarrollo económico de Costa Rica

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BN) consolidó su liderazgo en el país con los resultados obtenidos en 2023, los cuales reafirman la confianza que los clientes tienen en la institución para obtener crédito y ahorrar, al mismo tiempo que reciben el respaldo necesario para impulsar sus negocios y lograr sus sueños.

Los principales indicadores del BN reafirman que la institución lidera tanto por su participación en la cartera de crédito, como por su tamaño de activos y sus captaciones con el público. “Los resultados del 2023 reafirman el liderazgo, la solidez y la solvencia del banco más grande de Costa Rica. El BN fue la entidad bancaria que más préstamos otorgó y esto se traduce en el crecimiento de negocios, la generación de empleo y en mayor bienestar para todos, algo que celebramos en el año de nuestro 110 aniversario”, indicó Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general a.i. del BN.

RESULTADOS DESTACADOS

El BN es el banco más grande de Costa Rica en activos, con ¢8,1 billones a diciembre de 2023. Su patrimonio total finalizó el año en ¢791.330 millones, registró las mayores utilidades antes de impuestos del sector bancario nacional con ¢86.157 millones y es líder en colocación de crédito (19,67%) y captación de recursos (23,03%), con 2,6 millones de clientes.

Entre los resultados más relevantes de BN destaca el crédito para satisfacer las necesidades de las familias y el crecimiento del tejido empresarial. Su cartera de crédito acumulada es de ¢4,9 billones y registró un crecimiento de ¢259.000 millones (5,50%) a diciembre de 2023. Además, superó en 4,43 puntos porcentuales el incremento que tuvo en crédito el Sistema Financiero Nacional (SFN), que fue de 1,07%.

Respecto al aumento total de los fondos prestados, la actividad de consumo (gastos personales, vehículos y tarjetas de crédito) tiene el mayor crecimiento acumulado con ¢133.000 millones. La segunda actividad con mayor crecimiento es servicios, con ¢100.000 millones (9,09%) y vivienda, que incrementó ¢44.000 millones (3,07 %). También formalizó en total ¢1,2 billones y el 76 % de los nuevos créditos otorgados recayó en cuatro actividades clave para la economía nacional: servicios (24%), consumo (24%), vivienda (14%) y comercio (14%), que incluye la estimulación de negocios locales.

Uno de esos negocios locales es iLearn Center Language School, propiedad de Raquel Castro, quien ha recibido el apoyo financiero y capacitaciones de la institución. Castro también es copropietaria de Brainy Kids Preschool.

“Me siento muy apoyada en el BN, ya que me ha abierto las puertas cuando lo he necesitado, no solo con programas crediticios sino con programas que le agregan valor al empresario, como es el caso de Mujeres 360”, concluyó.

INNOVADOR

• En 2023, BN lanzó la Tarjeta BN Débito Agua, única en el mundo que protege el agua.

• Entró en operación el Centro de Datos más sostenible de CA mediante el primer Fondo de Inversión Verde del país.

• Se lanzaron los Sobres BN, que permiten administrar el dinero de forma ordenada desde Banca en Línea y BN Móvil.

• BN destina ¢1 billón para impulsar negocios y proyectos en manos de mujeres.