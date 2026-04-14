Castillo Hermanos: 140 años en la mente del consumidor

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Castillo Hermanos es un grupo empresarial internacional con 140 años de trayectoria, cuya historia se ha construido sobre la visión emprendedora de los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova. Y la empresa ha evolucionado hasta ser un referente presente en más de 35 países y respaldado por marcas líderes que componen un portafolio de más de 75 emblemas que acompañan a los consumidores.

Lo que distingue al grupo no es sólo su diversificación en industrias como cerveza, bebidas, alimentos, empaques, retail e inmobiliaria, sino la coherencia con la que todas sus marcas responden a un mismo propósito: combinar innovación y pasión para compartir y celebrar los momentos de la vida, generando bienestar y desarrollo sostenible. Esto lleva a Castillo Hermanos a estar en el Top of Mind del consumidor, junto a campañas como la emblemática ‘El mañana no espera’ (ver QR), que responde a una necesidad concreta del grupo por consolidar y dar a conocer las iniciativas que como grupo ha hecho en seis ejes: atención a emergencias, talento y cultura, educación, reforestación, nutrición y reciclaje.

Castillo Hermanos es consciente de que el futuro se construye a partir de las decisiones y acciones que se toman en el presente. Por eso, sus iniciativas de cara a la responsabilidad con la comunidad promueven la sostenibilidad ambiental, económica y social.

“Sabemos que el tiempo no se detiene, que el mañana no espera y que las acciones y decisiones que transforman se toman hoy”, es la consigna que utiliza la compañía para continuar fortaleciendo e impulsando campañas como esta que demuestran el impacto que desde la iniciativa privada se puede tener en el desarrollo de un país.

Castillo Hermanos ofrece calidad en sus productos, respaldados por tecnología e innovación, confianza por más de un siglo de operación en la región. Y compromiso con la sostenibilidad, “implementando diversas iniciativas que involucran a nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta”, apuntan.