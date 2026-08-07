Diunsa: Capital Humano como ventaja competitiva

Por E&N Brand Lab para Diunsa

A lo largo de sus 50 años de historia, Diunsa se ha consolidado como una empresa de oportunidades. Desde sus orígenes, la cadena ha procurado que las personas puedan aprender, asumir nuevas responsabilidades y construir una trayectoria dentro de la organización.

Los liderazgos de la empresa destacan que una clave para el éxito es el talento, así como comprender las necesidades de cada operación e identificar a las personas que comparten sus valores, tengan vocación de servicio, disposición para aprender y capacidad de adaptación.

Gracias a esa visión, Diunsa ha formado líderes que iniciaron su trayectoria dentro de la organización y hoy ocupan posiciones de mayor responsabilidad. Rosa Lozano, gerente de Planificación Comercial de Diunsa, destaca que formar parte de la empresa ha sido una experiencia de crecimiento y orgullo: “Me siento orgullosa de pertenecer a una empresa hondureña con 50años de historia, que reconoce a sus colaboradores y genera oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo”.

Añade que es gratificante ser parte de un equipo con un objetivo común: contribuir al bienestar de las familias hondureñas a través de una cultura de servicio; una cultura que promueve la innovación, los valores y la inclusión, tanto internamente como hacia sus clientes.