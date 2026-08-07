Diunsa: Capital Humano como ventaja competitiva

Por E&N Brand Lab para Diunsa
A lo largo de sus 50 años de historia, Diunsa se ha consolidado como una empresa de oportunidades. Desde sus orígenes, la cadena ha procurado que las personas puedan aprender, asumir nuevas responsabilidades y construir una trayectoria dentro de la organización.
Los liderazgos de la empresa destacan que una clave para el éxito es el talento, así como comprender las necesidades de cada operación e identificar a las personas que comparten sus valores, tengan vocación de servicio, disposición para aprender y capacidad de adaptación.
Gracias a esa visión, Diunsa ha formado líderes que iniciaron su trayectoria dentro de la organización y hoy ocupan posiciones de mayor responsabilidad. Rosa Lozano, gerente de Planificación Comercial de Diunsa, destaca que formar parte de la empresa ha sido una experiencia de crecimiento y orgullo: “Me siento orgullosa de pertenecer a una empresa hondureña con 50años de historia, que reconoce a sus colaboradores y genera oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo”.
Añade que es gratificante ser parte de un equipo con un objetivo común: contribuir al bienestar de las familias hondureñas a través de una cultura de servicio; una cultura que promueve la innovación, los valores y la inclusión, tanto internamente como hacia sus clientes.
MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
Gracias al plan de expansión de sus marcas Diunsa, Diunsa ElectroHogar y Sportia, la empresa se consolida como un importante dinamizador del empleo formal y un potente motor para las economías locales, ya que abre oportunidades para personas y familias en distintas comunidades.
El desarrollo de esta estrategia es clave, ya que con cada apertura se abren oportunidades para formar talento, desarrollar nuevos liderazgos y construir trayectorias laborales de largo plazo.
Elsy Aguilera, gerente de tienda Diunsa San Fernando, San Pedro Sula, valora que formar parte de la cadena en los últimos 15 años ha sido una experiencia enriquecedora y de crecimiento profesional. “He tenido el privilegio de liderar una de las unidades más importantes, como lo es la tienda Diunsa San Fernando, asumiendo la responsabilidad de impulsar los resultados y gestionar un equipo de alto desempeño”, apunta.
FORMACIÓN Y RESPALDO
Diunsa cuenta con programas como Certificación Gerencial, Puestos Clave, Segundo A Bordo, CRECE, Igualdad Diunsa y Valores. Estas iniciativas fortalecen competencias técnicas, habilidades blandas y capacidades de liderazgo, de acuerdo con las responsabilidades y el potencial de los distintos grupos de colaboradores.
En el marco de sus 50 años, estos programas cobran especial relevancia para preparar a las nuevas generaciones que darán continuidad al crecimiento y la evolución de la empresa.
"FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE DIUNSA DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS HA SIDO UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA Y DE CRECIMIENTO PROFESIONAL”.
Elsy Aguilera, Gerente de tienda Diunsa San Fernando, San Pedro Sula
"ME SIENTO ORGULLOSA DE PERTENECER A UNA EMPRESA HONDUREÑA CON 50 AÑOS DE HISTORIA, QUE RECONOCE A SUS COLABORADORES Y GENERA OPORTUNIDADES DEAPRENDIZAJE, BIENESTAR Y DESARROLLO”.
Rosa Lozano, Gerente de Planificación Comercial