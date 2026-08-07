Universidad Galileo: Semillero de líderes de alto impacto para Guatemala

La velocidad de la transformación tecnológica exige líderes con una visión estratégica. A través de la Facultad de Ciencia, Tecnología e Indistria (FACTI), Universidad Galileo desarrolla programas que preparan a profesionales para convertir la tecnología, el conocimiento y el liderazgo en ventajas competitivas para las organizaciones.

Por E&N Brand Lab para Universidad Galileo Nunca como ahora las instituciones académicas habían tenido que enfrentar cambios tan acelerados. La digitalización, la IA, la transformación de los modelos de negocio y la incertidumbre económica están redefiniendo la manera en que las organizaciones compiten y generan valor. En este contexto, la actualización profesional dejó de ser una opción para convertirse en un requisito estratégico para quienes lideran equipos y toman decisiones. Las organizaciones hoy necesitan líderes capaces de transformar organizaciones mediante la integración de negocios, tecnología e innovación, con un fuerte énfasis en la aplicación práctica, el liderazgo y el cumplimiento de resultados. Con esa visión, Universidad Galileo, a través de la Facultad de Ciencia, Tecnología e Industria (FACTI), ha consolidado una propuesta de Educación Ejecutiva enfocada en desarrollar líderes preparados para responder a los desafíos actuales del ámbito empresarial y corporativo.

FORMANDO LÍDERES QUE GENEREN IMPACTO

De acuerdo con el decano Dr. Iván Echeverría Permouth, el principal valor diferencial del modelo de FACTI es que no forma únicamente profesionales con conocimientos técnicos, sino que “formamos personas capaces de liderar organizaciones, transformar industrias y generar impacto en la sociedad”. Su propuesta educativa destaca por la formación práctica y orientada a resultados, en la que el estudiante aprende resolviendo problemas reales y desarrollando proyectos aplicables a su propio entorno laboral. También cuenta con un cuerpo docente conformado por profesionales que ocupan posiciones de liderazgo en empresas e instituciones, por lo que llevan al aula experiencias actuales, desafíos reales y las mejores prácticas del mercado. Asimismo, dada su visión de futuro, FACTI incorpora nuevas tecnologías, inteligencia artificial, transformación digital y tendencias globales como herramientas para fortalecerla toma de decisiones y la competitividad. “Entendemos que el éxito profesional ya no depende únicamente del conocimiento especializado, por lo que nuestros programas desarrollan pensamiento estratégico, liderazgo, innovación, análisis de datos, emprendimiento, habilidades para gestionar el cambio y una visión integral de los negocios y la tecnología”, señala el decano. Más que transmitir información, el objetivo de FACTI es que cada egresado no solo sea capaz de adaptarse a los cambios del entorno, sino de anticiparlos, liderarlos y convertirlos en ventajas competitivas para las organizaciones.

PROGRAMA QUE TRASCIENDE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conscientes de que la mayoría de sus estudiantes son profesionales que trabajan, dirigen empresas o tienen responsabilidades familiares, los programas de FACTI fueron diseñados pensando en que la formación sea compatible con una agenda exigente. Universidad Galileo ofrece modalidades presenciales, remotas y virtuales que permiten al estudiante elegir la alternativa que mejor se adapte a sus circunstancias, sin sacrificar calidad académica e interacción con docentes y compañeros. “Más que distribuir el tiempo de estudio, buscamos que cada sesión genere valor. Así, el aprendizaje no interrumpe la vida profesional; por el contrario, la fortalece”, dice el Dr. Echeverría. El modelo académico de FACTI también destaca porque evoluciona continuamente mediante la actualización de contenidos, metodologías y plataformas. “Incorporamos herramientas de tecnologías emergentes con el fin de potenciar el talento humano y no para sustituirlo”. Además, en la Facultad, la formación ejecutiva trasciende la adquisición de conocimientos especializados. Por ello, una de las mayores fortalezas de los programas de posgrado no es únicamente el conocimiento que se adquiere, sino la comunidad profesional que se construye a lo largo de la experiencia académica: “Las mejores oportunidades de crecimiento suelen surgir de las relaciones que se desarrollan en el aula y se mantienen después de la graduación”. De esta manera, Universidad Galileo promueve un networking auténtico y de alto valor, ya que en sus programas convergen estudiantes que provienen de empresas privadas, instituciones públicas, emprendimientos y organizaciones de distintos sectores económicos, “lo que genera un intercambio permanente de experiencias, perspectivas y buenas prácticas”. De esta manera, cada clase, proyecto y caso de estudio se convierte en un espacio para aprender de los docentes y también de los propios compañeros. Este ecosistema de aprendizaje se fortalece mediante conferencias, seminarios, encuentros académicos, actividades institucionales y la participación de empresarios, directivos y expertos nacionales e internacionales. El fin de estas iniciativas es ampliar la red de contactos y crear oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos, identificar oportunidades de negocio, acceder a nuevas posiciones profesionales e impulsar iniciativas de innovación. “Una vez graduados, nuestros egresados continúan formando parte de la comunidad FACTI. Muchos regresan como conferencistas, docentes, mentores o aliados estratégicos, enriqueciendo un círculo virtuoso en el que la experiencia de quienes ya han recorrido el camino inspira y fortalece a las nuevas generaciones”, finaliza el Dr. Echeverría.

COMPETENCIAS

El ejecutivo egresado de FACTI no solo obtiene un nuevo grado académico; adquiere la capacidad de tomar decisiones con una visión más estratégica, sustentadas en el análisis de información, la comprensión del entorno y una evaluación integral de las oportunidades y los riesgos. Además, fortalece su pensamiento crítico, aprende a resolver problemas complejos y a liderar equipos en contextos de cambio e incertidumbre. También incorporan competencias altamente valoradas en el mundo profesional actual, como liderazgo, negociación, gestión del cambio, innovación, análisis de datos, transformación digital, inteligencia artificial aplicada a los negocios, comunicación efectiva y dirección de proyectos.