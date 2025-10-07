Dos Pinos: Calidad, propósito y desarrollo de Costa Rica y la región

Por E&N Brand Lab para Dos Pinos

De acuerdo con el Brand Footprint de Kantar World Panel, Dos Pinos es una de las marcas más amadas por los costarricenses y una de las top 10 marcas más elegidas en Centroamérica. Estos resultados no son casualidad, sino consecuencia del trabajo consistente de la Cooperativa durante 78 años de trayectoria, que ha sido fundamental para construir una conexión emocional con sus consumidores a lo largo de todas las etapas de su vida, con productos que les brindan nutrición, salud y bienestar.

En Dos Pinos entienden que para mantenerse relevantes es fundamental poner al consumidor en el centro de todas sus acciones, conocer sus perfiles y necesidades y ofrecerles productos de alto valor agregado que además, brinden una experiencia única. Esto incluye anticiparse a las tendencias y sorprender constantemente con propuestas novedosas.

Para lograrlo, Dos Pinos cuenta con un equipo multidisciplinario que está enfocado en escuchar constantemente a los consumidores y entender sus necesidades, al tiempo que genera una comunicación relevante y experiencias memorables que fortalezcan su vínculo emocional. “Al final y durante todo el proceso, nuestra razón de ser es el consumidor”, asegura Bernardita Cerdas, Directora Corporativa de Mercadeo, Investigación y Desarrollo.

De esta manera, y respaldada por más de siete décadas de historia y con una notable capacidad de innovación bajo el lema de Siempre con Algo Mejor, Dos Pinos se ha constituido como una Lovemark, siendo además una empresa Cooperativa que junto a sus marcas genera un impacto positivo, social y económico en Costa Rica.

ORGULLO NACIONAL

Dos Pinos le ha apostado a fortalecer el vínculo emocional con sus consumidores a través de una escucha activa. En este sentido, Cerdas refiere que los canales de comunicación más valorados por los consumidores son las Redes sociales y WhatsApp, así como Instagram y el contacto presencial en puntos de venta. También ha incorporado la opinión de sus clientes en el desarrollo de nuevos productos de temporada, y se han implementado variaciones en algunos empaques, como resultado directo de sus sugerencias.

Asimismo, Dos Pinos le apuesta a la implementación de campañas que celebran “el esfuerzo compartido y el orgullo de pertenecer a una marca cooperativa, 100% nacional, despertando ese cariño por lo propio”.

Ejemplo de esto es “ASÍ SOMOS”, campaña que visibiliza historias reales de las personas asociadas y colaboradoras, generando orgullo e identificación con los valores y el propósito de la Cooperativa. “Esta iniciativa destaca el impacto positivo de la Cooperativa en las comunidades, el empleo digno, la solidaridad activa y el legado cooperativo mediante testimonios reales que muestran cómo Dos Pinos transforma vidas desde la finca hasta los hogares de los consumidores”, dice Cerdas.

Además, se han activado campañas sociales que también generan una conexión muy importante con los consumidores, por ejemplo la Carrera de la Leche, el encendido del árbol navideño del Hospital Nacional de Niños y la campaña Duopack Extraordinario de la Cooperativa Dos Pinos, lanzada en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, para promover la diversidad y la inclusión.

Cabe destacar que en Dos Pinos, la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión no son solo pilares corporativos, sino parte de su estrategia, y como tal, son ejes transversales de la comunicación de marca. Por ello, ésta se comunica como parte de su esencia, destacando acciones como el modelo de finca sostenible, la acción climática, el bienestar de las comunidades, el uso eficiente que se hace de los recursos, y la estrategia de Gente, enfocada en sus personas colaboradoras, su bienestar y el de sus familias.