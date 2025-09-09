Dos Pinos: Integridad y principios como propuesta de valor

Por E&N Brand Lab para Dos Pinos

A lo largo de casi ocho décadas, Dos Pinos ha construido una historia donde la confianza es parte de su identidad, establecida a través de la coherencia y un compromiso con sus públicos de interés. Bernardita Cerdas, Directora Corporativa de Mercadeo, Investigación y Desarrollo de la cooperativa, explica que la confianza es parte esencial de la identidad de Dos Pinos.

“La confianza se construye con coherencia, con hechos y con un compromiso con el bienestar de las personas”. Esta filosofía se aplica en cada aspecto de su operación, desde la trazabilidad de sus productos hasta el trato con sus personas colaboradoras y la relación con sus asociados(as) productores(as). Es un factor que contribuye a la preferencia de marca y a su reputación en la región.

Lo que contribuye a la confianza en Dos Pinos es una combinación de factores desarrollados con consistencia. En primer lugar, la calidad de sus productos, que se origina en las fincas de sus asociados (as) y se mantiene encada etapa de la cadena de valor, apoyada por una constante innovación que responde a las necesidades de los consumidores, ofreciendo opciones más saludables, fortificadas o de fácil digestión.

Además, su esencia cooperativa es un elemento distintivo. Este modelo de negocio se manifiesta en la sostenibilidad, el arraigo local, la equidad y el respeto por las personas, guiando cada acción de la marca. "Somos una marca que actúa con integridad, cumple lo que promete y se mantiene fiel a su propósito de impactar a las personas en todos los mercados donde opera,“ subraya Bernardita Cerdas.

La confianza de Dos Pinos se extiende más allá de sus productos para incluir un compromiso con las comunidades y el entorno social. La Cooperativa invierte en las comunidades, generando oportunidades de desarrollo en zonas rurales al comprar leche a cerca de 1.300 productores, en su mayoría micro empresas familiares.

Programas como “Comunidades Dos Pinos”, “Aprendiendo Nutridos” y “Recicla DOS”, junto con iniciativas como la Carrera de la Leche y alianzas con el Hospital Nacional de Niños, demuestran su contribución al bienestar social.

La estrategia de comunicación de Dos Pinos se basa en la coherencia narrativa, la vocería y la cercanía. La marca busca demostrar su responsabilidad a través de una comunicación transparente y consistente, respaldada por datos.

La sostenibilidad se ha integrado como una narrativa central, considerando que la confianza hoy implica un compromiso ambiental, respeto por las personas y una visión alargo plazo.

RELACIONES SÓLIDAS

Dos Pinos ha construido una sólida reputación a través del tiempo. En el plano comercial, se traduce en posicionamiento sostenido. Dos Pinos es la marca favorita de los costarricenses, según el ranking Brand Footprint de Kantar, y una de las más elegidas en Centroamérica. Además, encabeza el Monitor Merco como la empresa con mejor reputación corporativa del país.

Sin embargo, más allá de estos indicadores, la confianza les ha permitido construir relaciones duraderas con sus consumidores, proveedores, autoridades y comunidades quienes les eligen no solo por lo que venden, sino por lo que representan.

Bernardita Cerdas destaca que esta conexión emocional y ética fortalece la lealtad, potencia la innovación responsable y genera un entorno favorable para atraer talento humano, inversiones y alianzas estratégicas.