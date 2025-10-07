Ducal, el sabor casero de los centroamericanos

Por E&N Brand Lab para Ducal

Durante 55 años Ducal ha formado parte de la historia de los hogares centroamericanos. Esa conexión emocional ha pasado de generación en generación porque la marca representa el “hogar” y hace sentir a las personas en casa y en confianza. “Somos el sabor que representa el sabor casero y nuestros consumidores nos han valorado por ello”, asegura Paulina Zimeri, Gerente de Marca Regional.

De acuerdo con la directiva, Ducal ha logrado mantener esa conexión tan sólida por la consistencia que ofrece en nuestros productos, manteniendo el sabor casero y acercándose cada vez más al consumidor por medio de comunicación que conecta, y a través de una innovación que soluciona y mejora la experiencia de sus clientes.

“Lo que más valoran es la calidad de nuestros ingredientes, la variedad del portafolio y que no usamos preservantes en nuestros productos”, explica Zimeri, quien destaca que los procesos de Ducal permiten ofrecer la mejor calidad. “El proceso de elaboración es como si lo hubieran hecho en casa, pero de manera industrial. Cocemos los granos de mejor calidad, los procesamos para llegar a la consistencia correcta y les agregamos aceite, sal, cebolla y ajo para darle el sabor casero de una forma ligera para que en casa puedan consumirlos así o bien darle su toque personal añadiendo sabor al gusto”, agrega.

UNA MARCA EN CONSTANTE INNOVACIÓN

La Gerente de Marca Regional está consciente que el consumidor está buscando experiencias nuevas, innovadoras y que los saquen de su zona de confort, por lo que la innovación es uno de los ejes de la estrategia de negocio de Ducal.

En este sentido, la marca actualmente está lanzando su más reciente innovación en Guatemala: Ducal Deleite, que son sopas de frijol en sabor original, tocino y queso. “Estamos muy emocionados porque logramos ser los primeros en ofrecer este producto de forma masiva lista para consumir. Las recetas están deliciosas y con muchos beneficios para tener opciones balanceadas de comida en casa”, refiere.

La innovación también está presente en el manejo de marca. Prueba de ello es la renovación de la identidad visual de Ducal, para mejorar la experiencia de compra del consumidor. Como la marca en la categoría que más variedades ofrece, Zimeri entiende que puede resultar confuso para sus clientes encontrar el producto específico que necesita, y “por eso mejoramos los identificados en empaques para hacerle la vida más sencilla al consumidor”.

COMUNICACIÓN CERCANA, UNA PRIORIDAD

Al momento, Ducal le ha apostado a una comunicación humana con los consumidores, por lo que únicamente ha implementado IA y servicios de chatbot durante registros de promociones. “Esto lo hemos realizado intencionalmente para mantener ese vínculo humano con nuestros consumidores”, explica.

De esta manera, su equipo de servicio al cliente está siempre preparado para recibir cualquier tipo de mensaje del consumidor. Según Zimeri, ese contacto se da principalmente a través de las redes sociales de la marca (Facebook e Instagram), en su mayoría con dudas de disponibilidad de productos o queriendo participar en sus dinámicas. “Muchas veces también nos escriben con ideas de productos o mezclas de ingredientes que quisiera probar, los cuales los tomamos muy en cuenta cuando hacemos nuestros estudios con consumidor para validar si muchos consumidores están interesados en esa idea”, destaca.

Gracias a este sistema de servicio al cliente, la marca responde al consumidor durante las 24 horas siguientes a haber enviado su mensaje, para asegurarse de atender comentarios, dudas o reclamos de una manera eficiente. “Este año nos sentimos orgullosos de nuestros resultados de respuesta en Facebook e Instagram el cual es de 2 a 3 horas, en promedio”, dice la directiva.

Asimismo, para lograr cercanía con todos sus públicos de interés, en 2025 Ducal ha implementado su campaña “Los de siempre, como nunca”, la cual tiene como objetivo retar esas experiencias de “siempre” que parecieran rutina a darle un giro y volverlas “como nunca”. Es por eso que se llevó a cabo la experiencia Casa Ducal En La Cima, donde literalmente, se instaló un restaurante en un volcán en Guatemala, que ofrecía la experiencia de comer los frijoles “de siempre” de una manera y experiencia “como nunca”.

Este tipo de experiencias -resalta Zimeri- las hace Ducal de forma gratuita para sus consumidores y fans en redes sociales, donde todos pueden participar y tener la oportunidad de participar.