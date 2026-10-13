Camilo Atala recibe el Premio Iberoamericano ASICOM por su aporte empresarial y social

Empresas & Management

El presidente de Grupo Ficohsa recibió en Oviedo el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, por una trayectoria que combina la expansión de un grupo financiero centroamericano con iniciativas educativas y sociales.

Por: Revistaeyn.com - EFE El empresario hondureño Camilo Atala Faraj, presidente ejecutivo y fundador de Grupo Ficohsa, recibió el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, un reconocimiento internacional que pone en relieve su trayectoria empresarial y el impacto de iniciativas sociales y educativas impulsadas en Centroamérica. La distinción fue entregada este martes 13 de octubre en Oviedo, España, por la Fundación Iberoamericana ASICOM, en colaboración con la Universidad de Oviedo y otras instituciones. El galardón reconoce a personalidades y organizaciones que contribuyen al desarrollo y al fortalecimiento de los vínculos entre los países iberoamericanos, desde ámbitos como la empresa, la cultura, la ciencia, la educación, la comunicación y el deporte. Para Honduras, el reconocimiento tiene un significado adicional: es la primera vez que un empresario hondureño recibe esta distinción, según informó Grupo Ficohsa. La trayectoria de Atala se incorpora así a un espacio de reconocimiento internacional que reúne referentes de distintos países y disciplinas.

Al referirse al reconocimiento, Atala destacó el compromiso de la organización empresarial que preside con las sociedades en las que opera. “No podemos tener una buena empresa en una sociedad que no funciona”, afirmó frente a periodistas antes de la ceremonia. Asimismo, defendió "el papel de la iniciativa privada en la creación de oportunidades, la generación de empleo y la contribución social mediante la educación".

De Honduras a una operación financiera regional

La historia empresarial de Atala está vinculada al desarrollo de una organización financiera que nació en Honduras y amplió progresivamente su presencia en Centroamérica.

En 1990 inició el proyecto que dio origen a Financiera Comercial Hondureña, que cuatro años después se transformó en Banco Ficohsa. A lo largo de más de tres décadas, el grupo diversificó sus actividades y extendió sus operaciones a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos. Su portafolio abarca servicios bancarios, seguros, pensiones, crédito y otras actividades financieras. Actualmente, Grupo Ficohsa atiende a más de dos millones de clientes en los mercados donde tiene presencia. La evolución del grupo permite dimensionar una trayectoria que trasciende el crecimiento de una entidad financiera en su mercado de origen: supone la construcción de una plataforma empresarial con alcance regional y una relación sostenida con distintas economías centroamericanas.

Educación y oportunidades para las nuevas generaciones

Uno de los elementos que sustentan el reconocimiento internacional recibido es la apuesta por la educación como parte de la contribución empresarial al desarrollo. Durante su intervención en Oviedo, Atala destacó que las iniciativas educativas impulsadas por Ficohsa han beneficiado a casi 200.000 niños hondureños en el nivel preescolar. También mencionó los programas que permiten a universitarios hondureños acceder a estudios de maestría y doctorado en el extranjero. En esa línea se inscriben iniciativas como Fundación Ficohsa y HonduFuturo, vinculadas a la ampliación de oportunidades educativas, el fortalecimiento del talento hondureño y la formación de profesionales que puedan contribuir al desarrollo del país. La visión expresada por el empresario parte de una premisa: la sostenibilidad de una organización también depende de las condiciones de la sociedad en la que desarrolla sus actividades. Desde esa perspectiva, la educación no se limita a una acción filantrópica, sino que forma parte de una agenda más amplia de generación de capacidades y oportunidades para las siguientes generaciones. El reconocimiento de ASICOM destaca precisamente esa conexión entre trayectoria empresarial e iniciativas con impacto social, en un contexto en el que el papel de las empresas en el desarrollo de sus comunidades ocupa un lugar creciente en la discusión sobre liderazgo y responsabilidad corporativa.

Un premio que reúne a referentes iberoamericanos

Los Premios Iberoamericanos ASICOM distinguen cada año a personalidades e instituciones con aportes relevantes en diferentes disciplinas. Su trayectoria incluye nombres como el cantautor cubano Silvio Rodríguez, la actriz española Maribel Verdú, el exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque, las escritoras Irene Vallejo y Rosa Montero, el compositor Manuel Alejandro y el empresario Plácido Arango.