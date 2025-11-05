Grupo Purdy: Atraer y retener al mejor talento

Por E&N Brand Lab para Grupo Purdy

En Grupo Purdy, líder integral en soluciones de movilidad, la clave para atraer talento es ser la empresa donde el profesional elige crecer. “Lo logramos con una cultura organizacional sólida que fomenta el alto desempeño y un compromiso genuino con el desarrollo y el bienestar de nuestra gente y sus familias”, explica Andrés Valverde, director de Recursos Humanos de Grupo Purdy.

Los rankings validan este enfoque en donde Grupo Purdy se ubica siempre en los niveles más altos. Pero el verdadero termómetro es la capacidad de atraer y retener a los mejores profesionales, posicionándose no sólo como líderes en la industria automotriz, sino como un referente empleador en el mercado general de Costa Rica.

“El talento humano es el motor y alma de nuestra organización. Lo definimos como la combinación única de pasión, conocimiento, habilidades y valores que cada uno de nuestros colaboradores aporta a nuestra compañía”, comenta Valverde.

No se trata solo de las capacidades técnicas, “sino de la actitud, el potencial de crecimiento y el compromiso de nuestra gente, a quien llamamos Gente Purdy”, destaca su director de Recursos Humanos.

La empresa no solo imparte capacitaciones en formación técnica, sino que también ofrece el crecimiento de carrera a través de becas universitarias, tanto para colaboradores como para sus familiares. Además, programas como Purdy Cole convierten las salas de reuniones en aulas para que los colaboradores y familiares puedan obtener su título de bachiller en educación media.

Los colaboradores saben que pueden hacer carrera dentro de la empresa. Cuando se abren nuevas vacantes, el talento interno que cumpla con los requisitos tiene prioridad para optar por ese nuevo puesto y crecer profesionalmente. “Esto demuestra que confiamos en el potencial de nuestra Gente Purdy y que nuestra prioridad es que cada colaborador tenga las herramientas para alcanzar sus metas profesionales”.

Todo ello viene marcado desde los puestos de liderazgo, que promueven un estilo cercano y colaborativo, donde cada líder es un facilitador del crecimiento de su equipo.

“En Grupo Purdy entendemos que nuestros líderes son embajadores de la cultura y del propósito corporativo. Su rol es inspirar entornos emocionalmente seguros, ser ejemplo de nuestros valores y generar confianza”, comenta Andrés Valverde, quien es consciente de que un liderazgo positivo fortalece el compromiso, impulsa la innovación y prepara a la Gente Purdy para los retos del futuro.

“Además, desarrollamos líderes mediante planes de formación, coaching, mentoría y acompañamiento, para que puedan guiar a sus equipos hacia nuestro propósito: lograr lo imposible”.