Clínica Bíblica: atención médica con empatía y propósito

Restrepo destacó que uno de los retos que enfrenta como estratega del marketing es que toda creatividad esté basada en verdades humanas, que respondan a la ayuda que da el hospital. “Tenemos áreas de acción social donde podemos grabar muchísimos testimonios reales de nuestro impacto en poblaciones más vulnerables. Esto ayuda a que la gente sienta muchísima empatía de nuevo hacia el propósito de la organización y quiera ser parte de lo que representamos en el medio de salud". "Somos una organización sin fines de lucro”.

La frase "lo que no se mide, no se puede gestionar" es comúnmente atribuida a William Edwards Deming, un ingeniero y estadístico estadounidense, conocido por sus contribuciones a la calidad total y la mejora continua. Restrepo lo recordó y le agregó: “Lo que no sabe mucha gente es que Deming también dijo que las cosas más importantes en la administración no se pueden medir. Entonces estamos siempre en ese debate, medir todo. Y hay cosas que son tremendamente intangibles, tremendamente poderosas que no se pueden medir de alguna forma”.

De esta manera, Clínica Bíblica ha dividido sus forma de medirse a nivel estratégico en dos áreas grandes. Por un lado, la medición PREMs, (Patient Reported Experience Measures) les ayuda a entender el alcance de campañas de marca. “Si tenemos las interacciones de esas campañas y los mensajes están calando, la gente está llegando al hospital e interactuando con los puntos de contacto físicos y digitales”, dijo Restrepo.

Esto aplica incluso desde lo digital cuando los pacientes tomaron la decisión de ir a Clínica Bíblica a tratarse. Cuando llegan a las instalaciones, cuando talento humano, procesos y tecnología trabajan en pro de su paciente.

Por otro lado, ocupan el PROM (Patient Reported Outcome Measure). En esta medición, analizan si una persona que llegó a operarse la rodilla terminó con un diagnóstico favorable. “Nos aseguramos que entendamos muy bien cuál fue el resultado. Entonces, todo ese seguimiento y llamarte, decir cómo te fue, cómo va esa recuperación, cómo te has sentido, es un reto llegarle al 100 % de los pacientes”.

Todo esto último concluye en subir la tasa de recompra, retención y si hay recomendación tras salir del centro de salud costarricense. “Tradicionalmente las métricas de marketing han estado mucho más basadas en las secciones iniciales de ese viaje, en generar recordación, generar interés, generar lo que llamarían en inglés awareness, de que existes. Pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como un tren donde todos los vagones de ese viaje del paciente están unidos y todos los departamentos que intervienen ahí tienen que estar coordinados”, profundizó Restrepo.

¿Cómo trabaja su estrategia omnicanal? Además de los medios tradicionales, Clínica Bíblica le ha apostado a canales con interacción humana: “Estamos hablando de WhatsApp, contact centers, redes sociales, chats”, respondió el experto. Su objetivo es: “Tener una relación mucho más humana y mucho más contextualizada a la realidad y lo que buscas, porque como paciente estás buscando algo particular y nuestro equipo tiene que asegurarse que tengas éxito en esa relación”.