HP Wolf Security y el desafío de proteger a las empresas en la era cuántica

Por E&N Brand Lab para HP
En un entorno empresarial impulsado por la inteligencia artificial, HP Inc. continúa fortaleciendo su apuesta por la ciberseguridad a través de HP Wolf Security, evolucionando su enfoque de protección frente a amenazas cada vez más sofisticadas, incluyendo los desafíos que traerá la computación cuántica.
El uso de la inteligencia artificial está impulsando nuevos niveles de productividad, pero también un panorama de riesgos más complejo. La ciberseguridad dejó de enfocarse únicamente en combatir malware o phishing para evolucionar hacia estrategias capaces de anticipar amenazas avanzadas y proteger información crítica.
Según el último Informe sobre Amenazas de Seguridad de HP Wolf Security, los ciberdelincuentes están recurriendo cada vez más a herramientas de IA para acelerar la creación y distribución de ataques, permitiéndoles lanzar campañas a gran escala con menor coste y en menos tiempo. De hecho, el reporte señala que el 14% de las amenazas por correo electrónico logró evadir al menos un escáner de seguridad tradicional.
Uno de los retos que comienza a ganar relevancia es la computación cuántica. Aunque promete revolucionar industrias enteras, también podría poner en riesgo los sistemas criptográficos tradicionales que hoy protegen datos sensibles y comunicaciones empresariales.
Ante esta evolución tecnológica, las empresas comienzan a prepararse para una nueva generación de amenazas que exigirá estrategias de seguridad más resilientes y preparadas para el futuro.
PREPARARSE PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE AMENAZAS
Bajo esta nueva realidad digital, HP Wolf Security continúa evolucionando para responder a esta nueva realidad digital, con un enfoque centrado en una seguridad más resiliente, multicapa y diseñada para proteger tanto frente a amenazas actuales como futuras.
Su propuesta combina protección basada en hardware, aislamiento de amenazas, monitoreo continuo y capacidades avanzadas de recuperación automática. Este modelo busca reducir la superficie de ataque y fortalecer la capacidad de las organizaciones para responder ante incidentes cibernéticos cada vez más sofisticados.
Uno de los elementos más relevantes dentro de esta evolución es el fortalecimiento de capacidades resistentes a amenazas cuánticas. Durante HP Imagine 2026, la compañía presentó innovaciones como HP TPM Guard, diseñada para prevenir ataques físicos que comprometen sistemas de cifrado, además de nuevas capacidades de criptografía resistente a ataques cuánticos integradas en el ecosistema de HP Wolf Security.
También destacó la incorporación de validación segura de firmware, firmas digitales poscuánticas, mecanismos avanzados de autenticación y capacidades automáticas de detección, aislamiento y recuperación frente a amenazas avanzadas.
Mientras la inteligencia artificial impulsa nuevas oportunidades de productividad, también incrementa el volumen de información sensible expuesta a posibles amenazas. Al mismo tiempo, los ciberdelincuentes están utilizando herramientas más automatizadas y accesibles, elevando los riesgos para las organizaciones.
Ante este panorama, HP Wolf Security impulsa un enfoque preventivo basado en detección de anomalías, contención de amenazas y recuperación automática, complementado con capacidades centralizadas de monitoreo y administración para simplificar la gestión de seguridad empresarial.
La efectividad de esta estrategia se refleja en datos de la plataforma, que muestran que los usuarios han abierto más de 40 mil millones de archivos, páginas web y adjuntos de correo electrónico potencialmente riesgosos sin registrar brechas de seguridad, gracias a sus capacidades de aislamiento y protección avanzada frente a amenazas.
LA SEGURIDAD DEL FUTURO COMIENZA HOY
Aunque las amenazas cuánticas todavía pueden parecer un desafío lejano, la transición hacia nuevos estándares de protección ya está en marcha. La evolución de la ciberseguridad exigirá soluciones capaces de responder tanto a los riesgos actuales como a las amenazas emergentes impulsadas por nuevas tecnologías.
HP Wolf Security refleja cómo la seguridad empresarial está evolucionando hacia un modelo más predictivo, resiliente e inteligente. En la era de la IA y la computación cuántica, proteger la información ya no se trata solo de reaccionar ante ataques, sino de anticiparse a las amenazas antes de que ocurran.