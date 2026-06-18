HP Wolf Security y el desafío de proteger a las empresas en la era cuántica

Por E&N Brand Lab para HP

En un entorno empresarial impulsado por la inteligencia artificial, HP Inc. continúa fortaleciendo su apuesta por la ciberseguridad a través de HP Wolf Security, evolucionando su enfoque de protección frente a amenazas cada vez más sofisticadas, incluyendo los desafíos que traerá la computación cuántica.

El uso de la inteligencia artificial está impulsando nuevos niveles de productividad, pero también un panorama de riesgos más complejo. La ciberseguridad dejó de enfocarse únicamente en combatir malware o phishing para evolucionar hacia estrategias capaces de anticipar amenazas avanzadas y proteger información crítica.

Según el último Informe sobre Amenazas de Seguridad de HP Wolf Security, los ciberdelincuentes están recurriendo cada vez más a herramientas de IA para acelerar la creación y distribución de ataques, permitiéndoles lanzar campañas a gran escala con menor coste y en menos tiempo. De hecho, el reporte señala que el 14% de las amenazas por correo electrónico logró evadir al menos un escáner de seguridad tradicional.

Uno de los retos que comienza a ganar relevancia es la computación cuántica. Aunque promete revolucionar industrias enteras, también podría poner en riesgo los sistemas criptográficos tradicionales que hoy protegen datos sensibles y comunicaciones empresariales.

Ante esta evolución tecnológica, las empresas comienzan a prepararse para una nueva generación de amenazas que exigirá estrategias de seguridad más resilientes y preparadas para el futuro.