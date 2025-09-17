Jazmin Hutchinson: Empatía y visión estratégica

Por E&N Brand Lab para PALIG

En un sector altamente competitivo como el de los seguros de salud, la capacidad de innovar sin perder de vista el factor humano se convierte en un diferenciador estratégico. “Mi perspectiva como mujer me ha permitido integrar la visión estratégica con una sensibilidad especial hacia las necesidades reales de las personas”, explica Jazmin Hutchinson, Vicepresidenta de Ventas de Salud Individual para Latinoamérica y el Caribe de Pan-American Life Insurance Group (PALIG), quien ha construido su trayectoria sobre un liderazgo que equilibra resultados de negocio con valor humano.

“Creo firmemente que el éxito empresarial se multiplica cuando las decisiones se toman con empatía y visión de futuro”, afirma, convencida de que las organizaciones que escuchan y comprenden las necesidades reales de clientes y colaboradores son las que logran mayor sostenibilidad en el tiempo.

La ejecutiva reconoce que abrirse camino como mujer en el mundo corporativo no ha estado exento de desafíos. Uno de los pilares de su crecimiento ha sido el acompañamiento de redes de mujeres y programas de mentoría, que han sido “un pilar clave en mi crecimiento profesional. Me han brindado un espacio para compartir experiencias, inspirarme en historias reales y construir alianzas estratégicas que han potenciado mi liderazgo”, recuerda. Ese respaldo la marcó al inicio de su carrera y hoy la inspira a ser ella misma mentora y facilitadora para nuevas generaciones.

Como toda líder, Hutchinson también ha enfrentado decisiones difíciles. Una de las más retadoras fue reestructurar un equipo en un momento de cambio estratégico. El proceso le enseñó a encontrar un balance entre empatía y firmeza, siempre con transparencia y comunicación honesta.

De esa experiencia, rescata una lección que transmite a sus equipos: liderar no consiste en elegir lo más fácil, sino lo más correcto para asegurar la solidez futura de la organización.

En un entorno de volatilidad e incertidumbre, Hutchinson tiene clara su fórmula: innovar con propósito. Su visión integra la digitalización, la diversificación de canales y el empoderamiento de los equipos como motores de transformación. “La agilidad es clave: probar, ajustar y volver a probar, siempre con la mirada puesta en el largo plazo”, sostiene, convencida de que los equipos resilientes no solo se adaptan al cambio, sino que lo provocan.

A las mujeres que hoy inician su propio camino en puestos de liderazgo, Hutchinson les ofrece un consejo directo: el autoconocimiento como base para crecer. Reconocer fortalezas, trabajar en las áreas de mejora y rodearse de mentores son pasos esenciales, pero el motor principal está en confiar en uno mismo. “La confianza en uno mismo es la llave que abre la puerta para que otros también confíen en ti”, apunta.

TRAYECTORIA

Jazmin Hutchinson cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria de seguros. Hoy, como vicepresidenta de Ventas de Salud Individual para Latinoamérica y el Caribe de PALIG, lidera iniciativas estratégicas enfocadas en la expansión sostenible, la apertura de nuevos canales de distribución y la innovación constante, siempre con el propósito de fortalecer la confianza y generar valor alargo plazo.