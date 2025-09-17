Igualdad y liderazgo femenino: el compromiso de Diunsa

Por E&N Brand Lab para Diunsa

Desde 2016, Diunsa asumió el compromiso con el fomento de la Igualdad de Género, visión que está presente en su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad y en sintonía con los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Diana Faraj de Larach, Directora de RSE y Presidenta Ejecutiva de Fundación Diunsa, destaca que esto permite a la empresa operar bajo una cultura de respeto e igualdad de oportunidades para todos y todas, tanto con su público interno como con las comunidades donde se desarrolla.

Diunsa se apoya en la guía ISO26000 en lo referente a prácticas laborales y derechos humanos, mientras que revisa sus políticas y procedimientos con la finalidad de eliminar sesgos. De esta forma, su sistema de evaluación de desempeño es consistente para todos, fomentando un entorno de igualdad de oportunidades de crecimiento y compensación salarial.

Faraj de Larach destaca que la empresa realiza revisiones salariales periódicas para asegurar que no haya sesgos en su esquema de compensaciones y que la remuneración corresponda a las responsabilidades y logros, lo cual permite que las compensaciones estén ligadas al desempeño en los puestos, asegurando una remuneración equitativa.

Además, resalta que Diunsa tiene un compromiso con el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores. En los últimos años, la compañía implementó diversas políticas y programas que tienen como objetivo la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de la organización.

Entre las resoluciones establecidas en su Política de Igualdad de Género (desde 2021) se encuentra la promoción del acceso igualitario a las oportunidades de capacitación profesional, capacitación periódico y la obtención de diplomas en instituciones de enseñanza general, técnica profesional y técnica superior.

Esta política estimula el acenso y desarrollo profesional de todos los colaboradores de la organización, tomando como punto de partida para la selección del candidato/a, los méritos académicos, de desempeño o evaluación que requiera dicha postulación.

En ese sentido, Diunsa cuenta con los programas “Segundo a Bordo”, “Puestos Claves”, “CRECE”, el “Programa de Certificación Gerencial” y el “Programa Igualdad Diunsa”.