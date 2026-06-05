La Constancia: Desarrollo e innovación para construir futuro

Por: E&N Brand Lab para La Constancia

En La Constancia, la sostenibilidad no funciona como un programa aislado ni como una conversación paralela al negocio. Es la lógica bajo la cual opera una empresa que, después de 120 años de historia en El Salvador, entiende que su crecimiento solo es posible si avanza junto con el desarrollo del país.

La compañía, líder de la categoría cerveza en El Salvador, sostiene un ecosistema con impacto real en el territorio: más de 1.600 proveedores, una red de 60.000 puntos de venta, agricultores, recicladores y miles de pequeños negocios que forman parte de su cadena de valor. Ese alcance convierte cada decisión operativa en una decisión social, económica y ambiental.

Carol Colorado, Directora Legal y de Asuntos Corporativos, destaca que los resultados de la estrategia ambiental2018-2025 reflejan esa visión integrada: más del 56% de reducción en emisiones por hectolitro, más del 40% de disminución en consumo de agua, producción con energía 100 % renovable desde 2022 y un modelo Zero Waste que permitió valorizar el 99,99% de los residuos.

En el eje de economía circular, a través de Hagámosla Circular, ha recolectado más de 44 millones de libras de materiales reciclables desde 2021 y reutilizado 385 toneladas de vidrio en nuevas botellas durante 2025. Hoy, más del 48 % de su portafolio se comercializa en empaques retornables o fabricados con contenido reciclado.

La sostenibilidad alcanza a los pequeños negocios con el programa Emprendedores La Constancia, Progresando Juntos –desarrollado junto al Tecnológico de Monterrey–con el que más de 3.000 dueños de tiendas han recibido formación en liderazgo, finanzas y digitalización.