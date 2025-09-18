Laura Santillán: Comprometida con la inclusión y la sostenibilidad en CA

Por E&N Brand Lab para Uber Centroamérica

La historia de Laura Santillán, Gerente General de Uber Centroamérica, está marcada por la influencia de mujeres fuertes en su vida, quienes le enseñaron que la resiliencia y el esfuerzo constante son esenciales para alcanzar el éxito. “Mi abuela, rompiendo todos los moldes de su época, fue emprendedora; y mi madre, siguiendo sus pasos de empoderamiento y autonomía, combinó la maternidad con su vida profesional para sacar adelante a su familia”, comparte sobre dos ejemplos han moldeado su estilo de liderazgo, caracterizado por “valentía, empatía, transparencia y compromiso”.

Santillán está convencida de que la diversidad de pensamiento es una ventaja estratégica. “Una mirada femenina en los procesos de toma de decisiones agrega valor no solo al negocio sino también a las personas”, enfatiza.

Bajo su gestión, Uber impulsa una cultura centrada en el propósito, donde cada acción busca generar un impacto positivo en la comunidad. “Liderar con sensibilidad y firmeza permite construir equipos sólidos, entornos inclusivos y estrategias sostenibles”, asegura.

El rol de las redes de apoyo y mentorías es fundamental en su trayectoria. Laura relata que ha contado con una red diversa, desde ámbitos deportivos hasta clubes de lectura, que le han otorgado la confianza para asumir nuevos retos, experiencia que le inspira a promover, dentro de Uber, el crecimiento profesional de más mujeres.

“El 55% de los puestos gerenciales en la región Andina, Centroamérica y Caribe están ocupados por mujeres. Esto refleja nuestro compromiso con la equidad de género y nos permite actuar como mentoras para nuevas generaciones(...) ver a mujeres crecer profesionalmente, asumir desafíos y convertirse en referentes me recuerda por qué es fundamental crear entornos donde se sientan vistas, valoradas y respaldadas”, recalca.

SOSTENIBILIDAD COMO EJE

Santillán destaca que desde su posición también mantiene el foco en la innovación con impacto social y ambiental. Un proyecto emblemático es el Fondo de Movilidad Eléctrica en Costa Rica, el primero en Latinoamérica, que apoya a socios colaboradores en la transición a vehículos eléctricos. “En lo que llevamos del 2025, ya son 1200 vehículos eléctricos activos en la app de Uber y en lo que resta del año se sumarán 240 vehículos más y desde junio de 2023 todos los viajes en Costa Rica compensan el 100 % de su huella de carbono”, destaca.

Para que la equidad y la inclusión cobren fuerza en la organización, Laura trabaja con sus equipos para establecer metas claras desde la empatía y el respeto, formando líderes que se conviertan en agentes activos de cambio. “Promovemos espacios seguros, apoyamos el crecimiento profesional y aseguramos que la diversidad esté presente en cada conversación estratégica”, comenta.

A las mujeres que comienzan su camino en el liderazgo, les aconseja confiar en sus fortalezas y cultivar el autoconocimiento para identificar áreas de mejora. “Es fundamental rodearse de un equipo que complemente tu visión y construir una red de aliados estratégicos (...) es un proceso de aprendizaje continuo basado en la confianza, colaboración y capacidad de adaptación”.

PERFIL

Laura Santillán asumió como Gerente General de Uber Centroamérica en marzo de 2023 con la misión de fortalecer el liderazgo de Uber en la región. Ha desempeñado un papel clave en la expansión y consolidación de la compañía en regiones como Centroamérica y Andina.

Su experiencia previa incluye roles en compañías multinacionales. Es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y es apasionada por el atletismo de larga distancia y la gastronomía.