Zuleika Tello: Ejemplo de resiliencia e impulsora del talento femenino en seguros

Por E&N Brand Lab para PALIG

Zuleika Tello ha sabido transformar su recorrido profesional en una fuente de inspiración para las mujeres de su entorno y más allá. Desde la Vicepresidencia Internacional de Nuevos Negocios de Beneficios para Empleados en Pan-American Life Insurance Group (PALIG) para Latinoamérica y el Caribe, aplica una perspectiva integral que une el pensamiento analítico con una profunda inteligencia emocional.

Su capacidad para gestionar y reconocer emociones no solo potencia las relaciones con los clientes, sino que también fomenta ambientes de trabajo inclusivos y colaborativos. “Nuestra apertura para reconocer y gestionar emociones no solo es una fortaleza personal, sino también una ventaja estratégica, clave para alinear equipos diversos hacia objetivos comunes y resultados concretos”.

Entre los valores que ha cultivado, la persistencia es un pilar fundamental. Más allá de la insistencia, Tello apuesta por mantener una visión clara y superar los obstáculos con fortaleza y determinación. Esta combinación le ha permitido impulsar iniciativas que generan impacto real para la organización y sus clientes.

ENFOQUE EN LA EQUIDAD

Tello destaca que afortunadamente forma parte de una organización que promueve activamente la equidad y la inclusión, lo que permite que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo por mérito, no por cumplimiento de cuotas, gracias a un enfoque que fortalece la cultura organizacional y genera resultados sostenibles. “Desde mi rol, soy una firme promotora del desarrollo de talento interno. Me enfoco en identificar potencial, visibilizarlo entre colegas y brindar herramientas para su crecimiento profesional. Además, deseamos impulsar la creación de un programa de mentoría enfocado en fortalecer habilidades estratégicas, fomentar redes de apoyo y preparara futuras líderes para asumir roles clave”, describe.

En ese sentido considera clave la mentoría, algo que para ella comenzó en casa. “Crecí rodeada de mujeres trabajadoras, resilientes y decididas, en un contexto donde las diferencias de género eran marcadas. Ellas me enseñaron, con el ejemplo, que el esfuerzo, la inteligencia y la capacidad de aportar no dependen del género, sino de la convicción personal”, apunta.

Tello también promueve espacios donde las mujeres puedan potenciar sus particularidades, compartir experiencias y construir redes de apoyo; e impulsa culturas organizacionales más inclusivas y colaborativas. “Siempre hay decisiones difíciles que tomar. Desde aceptar que los roles de madre y profesional pueden coexistir, hasta decidir -en un momento clave de crecimiento- no continuar en una cultura empresarial que no se alineaba con mis valores”, matiza.

Tomar decisiones complejas ha sido un reto constante, pero su aprendizaje ha sido claro: la comunicación transparente, la firmeza y la empatía son esenciales. “He aprendido que, por difícil que sea una decisión, el funcionamiento armónico de los equipos es esencial. Cuando algo no está funcionando, es mejor comunicar con claridad, actuar con firmeza, aceptar si hubo errores de criterio y corregir con agilidad”, finaliza.

PERFIL

Zuleika Tello cuenta con más de 30 años de experiencia en seguros de personas. Desde hace 12 años lidera nuevos negocios de beneficios para empleados en PALIG para Latinoamérica y el Caribe. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y vive en Ciudad de Panamá con su familia.