Más de un siglo impulsando el desarrollo de Costa Rica

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional
Desde hace más de un siglo, el Banco Nacional (BN) ha desempeñado un papel fundamental en la construcción del desarrollo económico, social y financiero del país. Su condición de banco estatal le ha permitido trascender el rol tradicional de intermediario financiero para convertirse en un actor clave en la generación de oportunidades, el fortalecimiento empresarial y la reducción de brechas de acceso a servicios financieros.
Hoy, la entidad atiende a más de 2,8 millones de clientes mediante una red de 152 oficinas, más de 450 cajeros automáticos y cientos de puntos BN Servicios, distribuidos en todo el territorio costarricense.
Esta cobertura nacional, complementada con soluciones digitales cada vez más robustas, le permite mantener una cercanía única con personas, familias y empresas.
Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del BN, destaca que ese perfil les permite combinar solidez, cercanía y un enfoque centrado en las personas. “Como banco estatal, impulsamos la inclusión financiera, el crecimiento de las mipymes, la sostenibilidad y la innovación”, explica.
UN MODELO DE BANCA PARA EL DESARROLLO
La estrategia del BN está orientada a canalizar recursos hacia actividades productivas que generan empleo y promueven el crecimiento económico de la población. De esta manera, la institución impulsa el crecimiento de Costa Rica mediante un modelo que combina financiamiento, inclusión y acompañamiento cercano.
Actualmente, el banco atiende al 53 % de la población costarricense, y administra una cartera superior a ₡9,2 billones. Detrás de estas cifras existe un impacto tangible: más de 145.000 mipymes respaldadas, más de 45.000 familias con acceso a vivienda, ₡5,5 billones en financiamiento sostenible, apoyo al turismo por ₡298.000 millones y financiamiento agrícola cercano a ₡120.000 millones.
Además, este enfoque se refleja en programas de alto impacto como “Transformando Comunidades”, que promueve el desarrollo local con empleo y encadenamientos productivos. También destaca “Pura Verde”, que se lanzó en 2025 y convierte en financiamiento proyectos que generan progreso con beneficios ambientales medibles, integrando áreas como energía limpia, construcción sostenible, transporte de bajas emisiones, agricultura responsable, gestión eficiente del aguay reducción de gases de efecto invernadero, bajo criterios técnicos de elegibilidad.
“Somos el primer banco en desarrollar una taxonomía climática propia y en movilizar capital hacia este tipo de iniciativas, con una atracción inicial de US$65 millones asociada al programa”, señala Ulloa Villalobos.
Paralelamente, el banco ha fortalecido programas emblemáticos como “BN Mujer”, que ha beneficiado a más de 1,4 millones de mujeres, y participa en la alianza “Alsalus”, que acerca la detección temprana del cáncer de mama a comunidades alejadas mediante unidades móviles. Además, impulsa “Libertad Financiera”, una iniciativa de educación financiera que ha alcanzado cerca del 12 % de la población costarricense.
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA
Para BN, la reputación se construye desde la experiencia cotidiana de los clientes. Por ello, mantiene una fuerte inversión en tecnología, seguridad y transformación digital.
Gracias a esto, actualmente cuenta con infraestructura tecnológica de clase mundial, incluyendo un centro de datos con estándares de disponibilidad del 99,98 %.