Más de un siglo impulsando el desarrollo de Costa Rica

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional

Desde hace más de un siglo, el Banco Nacional (BN) ha desempeñado un papel fundamental en la construcción del desarrollo económico, social y financiero del país. Su condición de banco estatal le ha permitido trascender el rol tradicional de intermediario financiero para convertirse en un actor clave en la generación de oportunidades, el fortalecimiento empresarial y la reducción de brechas de acceso a servicios financieros.

Hoy, la entidad atiende a más de 2,8 millones de clientes mediante una red de 152 oficinas, más de 450 cajeros automáticos y cientos de puntos BN Servicios, distribuidos en todo el territorio costarricense.

Esta cobertura nacional, complementada con soluciones digitales cada vez más robustas, le permite mantener una cercanía única con personas, familias y empresas.

Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del BN, destaca que ese perfil les permite combinar solidez, cercanía y un enfoque centrado en las personas. “Como banco estatal, impulsamos la inclusión financiera, el crecimiento de las mipymes, la sostenibilidad y la innovación”, explica.