MDM: Movilidad segura y productividad para las empresas

Por E&N Brand Lab para Claro El Salvador
En el entorno empresarial salvadoreño los dispositivos móviles han dejado de ser simples herramientas de comunicación para convertirse en el eje de la productividad. Hoy, smartphones, tablets y otros equipos se han convertido en piezas clave para la operación diaria delas empresas, facilitando el acceso a información crítica, aplicaciones corporativas y procesos de negocio desde cualquier lugar del país.
Sin embargo, su creciente uso plantea un reto: ¿cómo garantizar seguridad, eficiencia y control sin limitar la flexibilidad de los colaboradores? Ante esta necesidad, las soluciones de Mobile Device Management (MDM) se posicionan como un aliado estratégico.
A través de Claro Empresas El Salvador, las organizaciones pueden transformar la movilidad en una ventaja competitiva, alineada con los desafíos del mercado local. El MDM se convierte en una herramienta estratégica al permitir a las empresas administrar, monitorear y proteger los dispositivos móviles de sus colaboradores en un entorno donde la movilidad se ha convertido en un eje clave de la transformación digital en El Salvador, permitiendo que los equipos trabajen desde cualquier lugar con acceso seguro a datos y aplicaciones, impulsando la productividad flexible y la colaboración.
SOLUCIONES A LA MEDIDA
Las soluciones de MDM de Claro Empresas se adaptan a las necesidades de distintos sectores, ofreciendo beneficios concretos: en el ámbito financiero garantizan la protección de datos sensibles y el acceso seguro a aplicaciones bancarias; en retail facilitan la gestión de inventarios y ventas en tiempo real; en salud permiten un acceso seguro a historiales clínicos y potencian la telemedicina; y en educación brindan control sobre dispositivos en aulas digitales y plataformas de aprendizaje.
ECOSISTEMA INTEGRADO
La propuesta de Claro Empresas va más allá de ofrecer una plataforma de gestión de dispositivos móviles ya que construye un ecosistema integral de movilidad empresarial que combina soluciones cloud para almacenamiento y colaboración, servicios de ciberseguridad que refuerzan la protección de la información y consultoría estratégica orientada a alinear la movilidad con los objetivos de negocio.
De esta manera, la tecnología se convierte en un verdadero motor de competitividad. “Los dispositivos móviles ya no son simples herramientas: son estrategia empresarial. Con MDM, las organizaciones convierten la movilidad en un motor de eficiencia, seguridad y productividad.
Y con Claro Empresas, esa estrategia se transforma en resultados tangibles, respaldados por conectividad robusta, soporte especializado y visión de futuro”, enfatizó Carlos Doratt, Gerente de Mercados Corporativos de Claro El Salvador.
VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES MDM
Control centralizado: Administración remota de dispositivos, instalación de aplicaciones y actualización de políticas de seguridad desde un solo punto.
Protección de datos: herramientas como Cifrado, borrado remoto y autenticación avanzada para resguardar la información empresarial.
Optimización operativa: Reducción de tiempos de soporte técnico y mayor disponibilidad de los equipos.
"EN CLARO EMPRESAS SABEMOS QUE LA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES NO SOLO FORTALECE LA SEGURIDAD, SINO QUE IMPULSA LA EFICIENCIA OPERATIVA, REDUCE COSTOS, ELEVA LA PRODUCTIVIDAD Y ASEGURA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, CONVIRTIÉNDOSE EN UN VERDADERO MOTOR DE COMPETITIVIDAD PARA LAS ORGANIZACIONES”.
Carlos Doratt, Gerente de Mercados Corporativos de Claro El Salvador