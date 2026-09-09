MDM: Movilidad segura y productividad para las empresas

Por E&N Brand Lab para Claro El Salvador

En el entorno empresarial salvadoreño los dispositivos móviles han dejado de ser simples herramientas de comunicación para convertirse en el eje de la productividad. Hoy, smartphones, tablets y otros equipos se han convertido en piezas clave para la operación diaria delas empresas, facilitando el acceso a información crítica, aplicaciones corporativas y procesos de negocio desde cualquier lugar del país.

Sin embargo, su creciente uso plantea un reto: ¿cómo garantizar seguridad, eficiencia y control sin limitar la flexibilidad de los colaboradores? Ante esta necesidad, las soluciones de Mobile Device Management (MDM) se posicionan como un aliado estratégico.

A través de Claro Empresas El Salvador, las organizaciones pueden transformar la movilidad en una ventaja competitiva, alineada con los desafíos del mercado local. El MDM se convierte en una herramienta estratégica al permitir a las empresas administrar, monitorear y proteger los dispositivos móviles de sus colaboradores en un entorno donde la movilidad se ha convertido en un eje clave de la transformación digital en El Salvador, permitiendo que los equipos trabajen desde cualquier lugar con acceso seguro a datos y aplicaciones, impulsando la productividad flexible y la colaboración.