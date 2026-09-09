Spectrum: Desarrollo que destaca a nivel global

Con más de tres décadas de trayectoria, Spectrum ha construido una forma de desarrollar basada en entender profundamente su entorno, buscar constantemente nuevas posibilidades y elevar el estándar de cada proyecto. El reconocimiento mundial a Oakland Place es una expresión de esa visión y de una manera de hacer las cosas que hoy destaca a nivel internacional.

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    Una visión de largo plazo, la búsqueda constante de nuevas ideas y la capacidad de entender cada entorno han marcado la forma de desarrollar de Spectrum durante más de tres décadas.
2026-09-09

Por E&N Brand Lab para Spectrum

En 2025, Oakland Place, desarrollado por Spectrum, recibió el Best of the Best Award de los ICSC Global Design & Development Awards, el máximo reconocimiento otorgado por ICSC a nivel global. El galardón llegó después de obtener el Premio Oro en la categoría Renovations/Expansions y una Mención en Sostenibilidad.

Más allá del reconocimiento, el resultado permite poner en perspectiva la visión que ha guiado a Spectrum durante más de tres décadas: entender profundamente los lugares donde desarrolla, mantenerse cerca de las nuevas formas en que las personas viven y experimentan la ciudad, y buscar constantemente ideas y referentes que permitan llevar cada proyecto más lejos.

Para Spectrum, innovar parte de esa búsqueda constante. No se trata únicamente de incorporar algo nuevo, sino de cuestionar cómo crear mejores experiencias, cómo responder a nuevas formas de vivir la ciudad y cómo cada proyecto puede aportar más a su entorno.

Esa visión ha llevado a la compañía a pensar sus proyectos más allá de sus propios límites. La experiencia de las personas, la relación con el entorno, el diseño de los espacios y las nuevas posibilidades que un proyecto puede generar forman parte de una misma manera de entender el desarrollo urbano.

Oakland Place es una expresión concreta de esta forma de pensar. Su transformación fue concebida más allá de una ampliación comercial para replantear la experiencia del proyecto e integrar espacios abiertos, áreas verdes, gastronomía, entretenimiento y nuevas experiencias. Así, Oakland Place se transformó en un destino pensado para nuevas formas de encontrarse, disfrutar y vivir la ciudad.

Spectrum: Desarrollo que destaca a nivel global

El reconocimiento puso a un proyecto desarrollado en Guatemala entre los grandes referentes internacionales de la industria y abrió una nueva oportunidad para mostrar al mundo la calidad de las ideas y proyectos que se están desarrollando en la región.

Para Spectrum, el Best of the Best Award representa la confirmación de una forma de desarrollar que continuará guiando sus próximos proyectos: visión de largo plazo, innovación y la búsqueda constante por crear valor para las personas y entornos donde opera. Más que un punto de llegada, es un impulso para seguir elevando el estándar y desarrollar proyectos capaces de transformar positivamente las ciudades y mejorar la vida de las personas.

REFERENTE MUNDIAL

Oakland Place recibió el máximo reconocimiento otorgado por ICSC a nivel global, lo que coloca a Guatemala en una conversación internacional sobre innovación, sostenibilidad y nuevas formas de desarrollar ciudad.

Para Spectrum, el Best of the BestAward es la confirmación de una forma de desarrollar que continuará guiando sus próximos proyectos: visión de largo plazo, innovación, sostenibilidad y creación de valor para las personas y los entornos donde opera.

Spectrum: Desarrollo que destaca a nivel global

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Redacción web
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