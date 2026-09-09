Spectrum: Desarrollo que destaca a nivel global

Por E&N Brand Lab para Spectrum

En 2025, Oakland Place, desarrollado por Spectrum, recibió el Best of the Best Award de los ICSC Global Design & Development Awards, el máximo reconocimiento otorgado por ICSC a nivel global. El galardón llegó después de obtener el Premio Oro en la categoría Renovations/Expansions y una Mención en Sostenibilidad.

Más allá del reconocimiento, el resultado permite poner en perspectiva la visión que ha guiado a Spectrum durante más de tres décadas: entender profundamente los lugares donde desarrolla, mantenerse cerca de las nuevas formas en que las personas viven y experimentan la ciudad, y buscar constantemente ideas y referentes que permitan llevar cada proyecto más lejos.

Para Spectrum, innovar parte de esa búsqueda constante. No se trata únicamente de incorporar algo nuevo, sino de cuestionar cómo crear mejores experiencias, cómo responder a nuevas formas de vivir la ciudad y cómo cada proyecto puede aportar más a su entorno.

Esa visión ha llevado a la compañía a pensar sus proyectos más allá de sus propios límites. La experiencia de las personas, la relación con el entorno, el diseño de los espacios y las nuevas posibilidades que un proyecto puede generar forman parte de una misma manera de entender el desarrollo urbano.

Oakland Place es una expresión concreta de esta forma de pensar. Su transformación fue concebida más allá de una ampliación comercial para replantear la experiencia del proyecto e integrar espacios abiertos, áreas verdes, gastronomía, entretenimiento y nuevas experiencias. Así, Oakland Place se transformó en un destino pensado para nuevas formas de encontrarse, disfrutar y vivir la ciudad.