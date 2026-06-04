Spectrum: Construyendo ciudades con visión de futuro

Por E&N Brand Lab para Spectrum
En Spectrum destacan que el desarrollo urbano debe mejorar la manera en que se vive cada día. Por eso desarrollan proyectos donde la sostenibilidad se integra desde el inicio: en cómo se construyen, cómo funcionan y cómo evolucionan con el tiempo.
Esa visión los ha llevado a incorporar estándares internacionales como LEED en distintos proyectos de Guatemala y Colombia, consolidándose como una de las compañías líderes en desarrollo sostenible de la región.
Hoy, Spectrum es el desarrollador inmobiliario con la mayor cantidad de m2 certificados LEED en la región, con más de 5,6 millones m2 certificados en Guatemala y Colombia.
Entre los proyectos certificados se encuentran Oakland Place, Miraflores, Naranjo Mall, Portales, Museo Miraflores, Rooftop y, recientemente, la Torre 1 de Las Margaritas Business Center y Synergy Industrial Park ubicados en Guatemala, y en Colombia, Fontanar y Arkadia.
En el caso de Synergy Industrial Park (en Guatemala), el impacto trasciende la región. El proyecto obtuvo la certificación LEED Gold for Communities: Plan and Design y hoy se posiciona como el proyecto más grande de América en alcanzar esta certificación, además de ubicarse dentro del top 10 a nivel mundial; un reconocimiento que demuestra cómo la sostenibilidad puede integrarse a gran escala y convertirse en parte central del desarrollo económico y urbano del país.
Más que certificaciones, estos espacios reflejan una manera distinta de construir ciudad: con eficiencia, responsabilidad y visión de largo plazo.
Desde 2011, Spectrum ha reducido más de un 30% el consumo de agua en sus proyectos y disminuido en un 82% su huella de carbono, mediante estrategias de eficiencia energética y generación de energía renovable.
Para Spectrum, sostenibilidad significa pensar ciudades que sigan generando valor dentro de 20, 30 o 50 años. Se trata de crear espacios que permanezcan relevantes con el tiempo, conecten comunidades y aporten positivamente a la vida urbana.
COMPROMISO AMBIENTAL
Spectrum ha logrado reducir en más de un 30% el consumo de agua en sus proyectos frente a su línea base, ahorrando más de 3,3 millones de m³ de agua desde 2011, equivalente a más de 1.300 piscinas olímpicas.
Además, ha reducido en un 82% su huella de carbono, mediante estrategias de eficiencia energética y generación de energía renovable.