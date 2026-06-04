Spectrum: Construyendo ciudades con visión de futuro

Por E&N Brand Lab para Spectrum

En Spectrum destacan que el desarrollo urbano debe mejorar la manera en que se vive cada día. Por eso desarrollan proyectos donde la sostenibilidad se integra desde el inicio: en cómo se construyen, cómo funcionan y cómo evolucionan con el tiempo.

Esa visión los ha llevado a incorporar estándares internacionales como LEED en distintos proyectos de Guatemala y Colombia, consolidándose como una de las compañías líderes en desarrollo sostenible de la región.

Hoy, Spectrum es el desarrollador inmobiliario con la mayor cantidad de m2 certificados LEED en la región, con más de 5,6 millones m2 certificados en Guatemala y Colombia.

Entre los proyectos certificados se encuentran Oakland Place, Miraflores, Naranjo Mall, Portales, Museo Miraflores, Rooftop y, recientemente, la Torre 1 de Las Margaritas Business Center y Synergy Industrial Park ubicados en Guatemala, y en Colombia, Fontanar y Arkadia.