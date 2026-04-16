Walmart Centroamérica: Construir confianza en el tiempo

La cadena conoce a sus distintos tipos de cliente y alinea este conocimiento a la propuesta de valor que ofrece a través de sus diferentes formatos.

Por E&N Brand Lab para Walmart Centroamérica Walmart Centroamérica tiene una fuerte presencia en la región, con más de 950 tiendas en cinco países de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), a través de distintos formatos. La cadena trabaja activamente en fortalecer la recordación a través de una estrategia integral de experiencia, “conocemos el recorrido de nuestros clientes y aprovechamos cada punto de contacto para reforzar nuestro mensaje de manera clara y consistente. Tenemos claras las necesidades de nuestros distintos clientes para cada formato y nos enfocamos en resolver necesidades reales y cambiantes, generando soluciones, cercanía y relevancia sostenida”, explica Héctor Quintanilla, Director Senior de Planeación y Estrategia de Mercadotecnia, Oficina del Cliente y Marketing de Walmart Centroamérica. Así, el valor de la marca Walmart se ha construido a partir de la visión de su fundador —Sam Walton, quien fundó la cadena en 1962 al abrir su primera tienda en Bentonville, Arkansas, EE. UU.— y que se mantiene aún más vigente hoy: “Una visión con un claro propósito, enfocada en ahorrar tiempo y dinero a las familias de Centroamérica para que puedan vivir mejor”, incide Quintanilla. El valor se logra con “la coherencia entre promesa y ejecución entre lo que prometemos y lo que cumplimos para cada uno de los formatos que manejamos como compañía”. El trabajo y la coherencia que señala el ejecutivo la hace entrar cada año, de manera consistente, dentro del Top of Mind (TOM): “Figurar en el TOM representa un activo estratégico clave, ya que confirma que la marca no sólo es conocida, sino que tiene relevancia y liderazgo. Incrementa la probabilidad de elección, recomendación y lealtad, y maximiza la eficiencia de inversión en comunicación al partir de una alta recordación. De esta forma ocupamos un espacio preferencial en lamente del consumidor”. Los principales atributos sobre los que los clientes se refieren al hablar de cualquiera de las marcas de Walmart Centroamérica “son que Walmart tiene precios bajos y esto les ayuda porque les rinde el presupuesto para comprar lo que necesitan.Va muy en línea con nuestra promesa de marca ‘Precios Bajos Todos los Días’”, destaca.

CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR

Quintanilla ve hoy una combinación muy clara de presión económica, sumado a la búsqueda de conveniencia, que está reconfigurando la forma en que las familias compran y eligen donde realizar sus compras. “Por eso, nuestra filosofía de ‘precios bajos todos los días’ y ‘valor por el dinero’ se vuelven incluso más importantes”. Las campañas de Walmart reflejan explícitamente esa necesidad de aliviarla presión del presupuesto familiar reforzando el propósito de ahorrar para vivir mejor. “Además de poder darle la opción a nuestros consumidores de poder comprar en el momento que necesitan, donde lo necesitan y cuando lo necesitan”. Ese cambio se nota todavía en los más jóvenes. “Nuestra comunicación hacia nuevas generaciones parte de una realidad: hoy la atención se gana, no se compra”. Por eso, indica que han evolucionado la estrategia a un enfoque social-first y creator-led. Con presencia en Meta, TikTok, YouTube y Google, soportada por OOH y TV en momentos clave. El impacto se traduce en una mayor consideración, prueba y afinidad cultural.

NUEVAS SOLUCIONES

Durante 2025 y 2026, Walmart enfoca sus esfuerzos en proyectos orientados a innovación, transformación y experiencia del consumidor. Estos hitos incluyen el lanzamiento de nuevas soluciones detrás de las plataformas de e-commerce, como la inclusión de un Marketplace en el sitio (momentáneamente en Costa Rica y Guatemala y que luego se ampliará a los demás países de Centroamérica), innovación detrás del catálogo de marcas propias y la optimización de propuestas existentes. “Los avances que hemos logrado donde nuestros clientes ahora pueden realizar el pago de sus servicios, cobrar sus remesas y realizar la compra de su supermercado en la misma caja registradora”, indica. El diferenciador es la conveniencia real: múltiples servicios y compras resueltas en un solo lugar, de forma omnicanal. En los próximos cinco años, el foco estará en fortalecer el posicionamiento de las marcas en los momentos clave de decisión, “asegurando que seamos recordados no solo por atributos funcionales, sino por el valor que entregamos a las personas en su vida cotidiana”, expresa Quintanilla. Esto se logra con el conocimiento de cada uno de los distintos tipos de cliente y alineando este conocimiento a la propuesta de valor que ofrece Walmart detrás de cada uno de sus formatos. “De esta forma logramos construir confianza en el tiempo”, manifiesta. Asimismo, la marca evoluciona incorporando propósito, transparencia y utilidad real como pilares centrales, “con una estrategia de marca consistente, activada en comunicación, experiencia y servicio, equilibrando corto y largo plazo, y construyendo asociaciones funcionales y emocionales duraderas”, asegura Héctor Quintanilla.

CAMPAÑA A 'PRECIOS BAJOS TODOS LOS DÍAS'

► LA PROMESA La campaña emblemática, por lo que representa estratégicamente, es la campaña de Precios Bajos Todos los Días, aterrizada a una promesa simple y potente, porque conecta de forma directa con la tensión principal del consumidor: hacer rendir el presupuesto sin sacrificar solución. ► VIVIR MEJOR Lo que la hace emblemática es que no se queda en el concepto: se construye desde una verdad de negocio. Para que los clientes de Walmart realmente puedan vivirla promesa de la compañía logrando ahorrar tiempo y dinero para que puedan vivir mejor. 2026 Durante 2025 Y 2026, Walmart enfoca sus esfuerzos en proyectos orientados a innovación, transformación y experiencia del consumidor. +950 Tiendas opera Walmart en la región. En los próximos años, la cadena fortalecerá el posicionamiento en los momentos clave de decisión.