Caravana de 2.000 migrantes centroamericanos sale del sur México

Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partió del sur de México hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio mandato donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente estadounidense, Donal Trump, y ante la esperanza de un giro en las políticas de Washington.