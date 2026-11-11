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Caravana de 2.000 migrantes centroamericanos sale del sur México
Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partió del sur de México hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio mandato donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente estadounidense, Donal Trump, y ante la esperanza de un giro en las políticas de Washington.
2026-11-11
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