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Los paraguayos protestan en las calles, indignados por la caída del Ueno bank
"Basta de privilegios, carajo", gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de 'Mr. H', ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país suramericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank.
2026-11-05
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