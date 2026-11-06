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Félix Ulloa: Bukele puede continuar en su cargo mientras El Salvador lo siga eligiendo
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, puede continuar en su cargo mientras el pueblo lo siga eligiendo. "El presidente está joven, o sea el presidente puede continuar dos, tres periodos más, lo que el pueblo lo sigue eligiendo, porque esa es la otra cosa cuando hablamos de democracia, que es el poder del pueblo", dijo Ulloa .
2026-11-06
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