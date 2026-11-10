El geisha panameño: de un redescubrimiento local al café de "ultralujo"

Hace poco más de 20 años en una zona rural del oeste de Panamá se redescubrió el geisha, el café de especialidad convertido ahora en producto de "ultralujo" y que este año ha vuelto a alcanzar los mayores precios del mundo en las subastas internacionales.
2026-11-10
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