La imagen del papa León XIV se convierte en arte sobre el café

La figura del papa León XIV está presente hasta en el café que se saborea en Perú, el país donde se le considera "el papa peruano" y que cuenta los días para su visita, como sucede en una cafetería que sirve capuccinos con el retrato del pontífice dibujado sobre la crema.
2026-11-05
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