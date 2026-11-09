Inflación en China aumenta más lentamente en octubre

El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,7 % interanual en octubre, lo que supone una ralentización de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 0,9 % anterior, mientras los precios industriales siguen al alza ante los mayores costes energéticos.