Chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela

El chavismo cumple este lunes 27 años en el poder de Venezuela con su actual líder, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, después de que fuerzas de este país lo capturaran hace casi un mes junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, entre una serie de ataques en suelo venezolano.
2026-02-03
