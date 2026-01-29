Guatemala: sostenibilidad, eje estratégico para la competitividad empresarial

Por Velia Jaramillo – revistaeyn.com

El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE) presentó su nueva estrategia de trabajo, misma que será usada como hoja de ruta a largo plazo, del 2026 al 2030.

La misma surge en un momento clave para el país y el mundo, en el que la gestión de riesgos, la reputación corporativa y la visión de largo plazo son determinantes para la toma de decisiones empresariales. Desde esta perspectiva, CentraRSE propone un acompañamiento estructurado para que las empresas incorporen la sostenibilidad de manera transversal en su estrategia, operación y cultura organizacional, alineando gobernanza, prosperidad, personas y planeta.

Connie de Paiz, presidenta de la Junta Directiva de CentraRSE, afirmó que, a través de los años, la entidad “ha acumulado una experiencia importante y tangible que le permite habilitar a las empresas a convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva medible, alineada a su estrategia, operación y crecimiento”.

Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de CentraRSE, dijo a Revista Estrategia & Negocios, que uno de los principales retos es romper con la percepción tradicional de la sostenibilidad. “Ni romántico ni idealista, sino que (se trata de ver a la sostenibilidad) como una metodología, una forma de conducir una empresa y que no puede ser una acción aislada dentro del modelo de negocio, sino que tiene que ser parte del modelo de negocio, que es también un pilar fundamental para que las empresas puedan ser cada vez más competitivas”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

¿Confía en las empresas o marcas que tienen como prioridad la ASG? Participe en Confianza 2026: https://encuesta.datosgroup.com/default.cshtml?id=6733b37c-97e6-49e3-91d6-7e8b7b6836d7 (Para compartir copie y mande este mensaje)