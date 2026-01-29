Guatemala: sostenibilidad, eje estratégico para la competitividad empresarial

Por Velia Jaramillo – revistaeyn.com
El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE) presentó su nueva estrategia de trabajo, misma que será usada como hoja de ruta a largo plazo, del 2026 al 2030.
La misma surge en un momento clave para el país y el mundo, en el que la gestión de riesgos, la reputación corporativa y la visión de largo plazo son determinantes para la toma de decisiones empresariales. Desde esta perspectiva, CentraRSE propone un acompañamiento estructurado para que las empresas incorporen la sostenibilidad de manera transversal en su estrategia, operación y cultura organizacional, alineando gobernanza, prosperidad, personas y planeta.
Connie de Paiz, presidenta de la Junta Directiva de CentraRSE, afirmó que, a través de los años, la entidad “ha acumulado una experiencia importante y tangible que le permite habilitar a las empresas a convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva medible, alineada a su estrategia, operación y crecimiento”.
Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de CentraRSE, dijo a Revista Estrategia & Negocios, que uno de los principales retos es romper con la percepción tradicional de la sostenibilidad. “Ni romántico ni idealista, sino que (se trata de ver a la sostenibilidad) como una metodología, una forma de conducir una empresa y que no puede ser una acción aislada dentro del modelo de negocio, sino que tiene que ser parte del modelo de negocio, que es también un pilar fundamental para que las empresas puedan ser cada vez más competitivas”.
Morataya enfatiza que integrar la sostenibilidad como eje del negocio tiene un impacto directo en la competitividad empresarial y, por extensión, en todos los sectores del país. En ese sentido, destacó que Guatemala enfrenta una ventana de oportunidad en los próximos años para impulsar transformaciones estructurales que fortalezcan su desempeño económico y su posicionamiento internacional
EL ENFOQUE 2026-2030 DE CENTRARSE
La Estrategia 2026–2030 de CentraRSE se estructura en cinco ejes de transformación: liderazgo, negocio, sector, país y posicionamiento internacional de Guatemala.
Estos ejes buscan generar impactos medibles que permitan pasar del discurso a la acción, habilitando a las empresas para convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva real y cuantificable
Entre los indicadores clave del plan se encuentra la consolidación de espacios de alto nivel para líderes empresariales. Morataya explicó que la meta es conformar un grupo de pensamiento integrado por 200 CEO, que contribuya a la construcción de una agenda nacional de negocios responsables.
Asimismo, CentraRSE aspira a ampliar su base de empresas miembro, pasando de 160 a cerca de 280 compañías, con el objetivo de generar escala y trasladar la estrategia hacia pequeñas y medianas empresas.
Otro reto planteado es el posicionamiento de Guatemala como referente en sostenibilidad a nivel regional y global, mediante una estrategia de diplomacia corporativa. “Se está haciendo mucho desde el sector empresarial, pero no siempre se da a conocer de la manera más pertinente. Reconocer y visibilizar estas prácticas es estratégico para el país”, señaló Morataya.
La estrategia también apuesta por fortalecer el diálogo y las alianzas público-privadas, incluyendo el desarrollo de herramientas como el Índice de Sostenibilidad para la Competitividad, que permitirá medir avances, comparar estándares y orientar la evolución cualitativa del sector empresarial en su conjunto.
ESPACIOS PARA REFLEXIONAR
Gerardo Herrera, director para Latinoamérica y el Caribe de Consultoría de Riesgos en Marsh Advisory (Marsh McLennan), compartió su visión regional sobre los riesgos emergentes que enfrentan las empresas y la forma en que la sostenibilidad se integra hoy a la gestión estratégica de los riesgos, la reputación y la continuidad del negocio.
Asimismo, se desarrolló el Speed Talk “Sostenibilidad y competitividad en Guatemala”, un espacio de conversación ágil orientado a intercambiar perspectivas empresariales sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en esta materia, con la participación de Jonathan Nathusius CEO de Grupo Cemaco, Eric Campos presidente ejecutivo de BAC y Derek Michelen director regional de operaciones de Arista, Mey Hung, de Walmart Guatemala y Honduras.