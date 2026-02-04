Tuneladora Panamá finaliza primer túnel bajo el Canal para la Línea 3 del Metro

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
La tuneladora Panamá concluyó este lunes (02.02.26) el primer túnel bajo el Canal de Panamá, tras 17 meses de operación continua.
Esta es la primera fase de excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá.
Logró avanzar 3,1 kilómetros, instalar 1.560 anillos de concreto y remover más de 800.000 metros cúbicos de material del tramo soterrado de esta obra estratégica hacia Panamá Oeste.
Las autoridades calificaron al avance como un “hito” de ingeniería.
La salida de la tuneladora se produjo en el pozo de Balboa, tras iniciar su recorrido el 18 de septiembre de 2024 en el complejo industrial de Farfán.
En este punto, la tuneladora entrará en una etapa de mantenimiento de tres meses, como parte del protocolo previo a la siguiente fase de excavación.
Concluida la etapa de mantenimiento, la tuneladora retomará la excavación hacia Albrook, donde se ubicará una de las estaciones de la Línea 3.
El acto fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino, quien dio la orden al equipo técnico que opera la máquina y destacó el avance alcanzado.
El Metro de Panamá es el primero de su tipo en Centroamérica.
El primer túnel es clave para la Línea 3 en construcción, el cual pasará 65 metros bajo el Canal de Panamá.
La construcción del tramo elevado de la Línea 3 tiene un avance del 84 %, mientras que el túnel alcanza el 70 %.
La Línea 3 beneficiará a más de 500.000 personas de Panamá Oeste y promete mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado.
