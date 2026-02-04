Tuneladora Panamá finaliza primer túnel bajo el Canal para la Línea 3 del Metro

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

La tuneladora Panamá concluyó este lunes (02.02.26) el primer túnel bajo el Canal de Panamá, tras 17 meses de operación continua.

Esta es la primera fase de excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Logró avanzar 3,1 kilómetros, instalar 1.560 anillos de concreto y remover más de 800.000 metros cúbicos de material del tramo soterrado de esta obra estratégica hacia Panamá Oeste.

Las autoridades calificaron al avance como un “hito” de ingeniería.