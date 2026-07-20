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Corredor Interoceánico de Guatemala: Qué pasará con el ambiente (Parte 3)
El Corredor se desarrolla cumpliendo la normativa ambiental guatemalteca aplicable, y cuenta con una evaluación ambiental de carácter estratégico que contempla medidas de prevención, mitigación y compensación. El entorno se piensa desde el diseño del trazo, no como un trámite al final.
2026-07-20
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