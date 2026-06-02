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El Salvador: este es el nuevo Hospital Rosales, inaugurado por Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sustituyó este lunes el tradicional discurso de rendición de cuentas por una transmisión nacional de radio y televisión en la que
inauguró las nuevas instalaciones del Hospital Rosales
, el principal centro médico del país, en el marco del inicio del tercer año de su segundo mandato consecutivo.
2026-06-02
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