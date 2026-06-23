Guatemala: encuentran singular estructura ritual maya de hace 2.000 años

Un equipo científico internacional ha descubierto una singular estructura ritual maya en el sitio prehispánico El Tigre, al noreste del departamento de Petén (norte), un hallazgo que aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal (100 a. C. - 150 d. C.).