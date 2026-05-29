Cohete de Blue Origin explota en plataforma de lanzamiento

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, informaron este jueves (28.05.2026) medios de Estados Unidos. "Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que "todo el personal ha sido localizado". (Fuentes: EFE / DW)