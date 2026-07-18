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Corredor Interoceánico de Guatemala: Quién lo desarrolló (Parte 2)
El Corredor Interoceánico de Guatemala mide 372 kilómetros de franja territorial continua, conectando el Océano Atlántico con el Pacífico. Es la única iniciativa de este tipo en Centroamérica con territorio completamente asegurado.
2026-07-18
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