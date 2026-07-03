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Cómo funciona el Centro de Distribución más grande de Centroamérica
Fue inaugurado por Walmart, en El Coyol, Alajuela, Costa Rica. De 13.000 metros cuadrados, requirió una inversión próxima a los US$47 millones. Le permitirá a la compañía reforzar su capacidad para abastecer tiendas, fortalecer su operación omnicanal y ampliar la integración de productores agrícolas nacionales a su cadena de suministro.
2026-07-03
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