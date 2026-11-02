Economía chilena crece 0,2% presionada por el mal desempeño minero

La economía chilena creció un 0,2 % en septiembre de 2026 comparado con el mismo mes del año pasado, presionada por la caída en la producción minera que llegó al 12,1 %, informó el Banco Central.
2026-11-02
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