El Horizonte MedTech en Centroamérica y el Caribe

Este reporte de EY describe la rápida evolución del ecosistema de tecnología médica en Centroamérica y el Caribe, destacando la integración de dispositivos inteligentes en los sistemas de salud pública. Conoce la realidad que se abre en esta materia en cada país de la región. Sin duda, se abren potencialidades impensadas, hasta hace muy poco tiempo. (Fuente: EY) (Creatividad y Realización: NotebookLM / E&N)