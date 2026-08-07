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Empresas Preferidas por el Talento 2026 en Centroamérica
La competencia por el talento en Centroamérica está entrando en una nueva etapa. Las empresas necesitan perfiles capaces de incorporar tecnología e IA a sus operaciones, pero sin perder aquellas capacidades humanas que permiten analizar, decidir, comunicarse y resolver problemas. Presentamos la tercera edición de Empresas Preferidas por el Talento 2026, investigación realizada por la Unidad de Inteligencia E&N. (Fuente:
Edición 319 E&N
- Realización: NotebookLM/Revistaeyn.com)
2026-08-07
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