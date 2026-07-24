Éxodo centroamericano: cuáles son las causas profundas

“La movilidad humana es una respuesta racional ante la degradación institucional, la falta de seguridad y la ausencia de Estado de derecho en el Triángulo Norte”, afirma esta investigación realizada por Fundación Friedrich Naumann. El estudio profundiza en las causas estructurales del fenómeno, como la pobreza y el cambio climático, señalando que las remesas actúan como un “seguro privado” ante la ineficiencia estatal, aunque su sostenibilidad es incierta a largo plazo. Una síntesis del informe en este video. (Fuente: Friedrich Naumann- Realización: NotebookLM/E&N)