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Éxodo centroamericano: cuáles son las causas profundas
“La movilidad humana es una respuesta racional ante la degradación institucional, la falta de seguridad y la ausencia de Estado de derecho en el Triángulo Norte”, afirma esta investigación realizada por Fundación Friedrich Naumann. El estudio profundiza en las causas estructurales del fenómeno, como la pobreza y el cambio climático, señalando que las remesas actúan como un “seguro privado” ante la ineficiencia estatal, aunque su sostenibilidad es incierta a largo plazo. Una síntesis del informe en este video. (Fuente: Friedrich Naumann- Realización: NotebookLM/E&N)
2026-07-24
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